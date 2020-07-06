Грузия возобновила рейсы по возвращению своих граждан из стран Евросоюза

ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Власти Грузии возобновили программу по возвращению своих граждан на родину в условиях пандемии коронавируса, опубликовано расписание авиарейсов, сообщает пресс-служба правительства по итогам заседания координационного совета.
"На заседании было согласовано расписание авиарейсов, которые будут осуществлены в июле авиакомпаниями Wizz air и Myway Airlines для возвращения граждан Грузии на родину", - сказано в заявлении.
В Грузии из-за коронавируса закрыты границы и прекращено авиасообщение со всеми странами, однако грузинская авиакомпания Georgian airways при содействии правительства с начала пандемии осуществляла специальные рейсы для возвращения граждан Грузии на родину. Позже представители грузинских властей раскритиковали руководство авиакомпании из-за установления высоких цен на билеты, по данной причине в возобновленной программе по возвращению граждан на родину Georgian airways не участвует.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.