В Грузии возобновят авиарейсы внутри страны

ТБИЛИСИ, 6 июл - РИА Новости. Координационный совет Координационный совет Грузии принял решение возобновить авиарейсы по стране, прекращенные из-за пандемии коронавируса , с целью содействия внутреннего туризма, следует из заявления пресс-службы правительства.

"С целью содействия развитию внутреннего туризма по решению совета в ближайшие дни будут возобновлены внутренние авиарейсы", - говорится в сообщении.

Грузия из-за пандемии коронавируса в конце марта прекратила авиасообщение со всеми странами и внутри страны, а в середине марта закрыла сухопутные границы.

Внутренний туризм открылся в Грузии 15 июня. Тогда же открылись все гостиницы в масштабах страны, которые работают в соответствии с правилами, установленными минздравом.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11 миллионов случаев заражения, свыше 528 тысяч человек скончались.