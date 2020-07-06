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Путин и король Бахрейна обсудили борьбу с COVID-19
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в различных сферах и взаимодействие в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:54
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, бахрейн, политика

Путин и король Бахрейна обсудили борьбу с COVID-19

13:54 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Аль Халифа в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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