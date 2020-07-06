Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования

"Король Бахрейна поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля. Упоминания о Боге, браке и исторической памяти нашли отражение в основном законе наравне с другими социальными, культурными и политическими поправками, которые обещают укрепить суверенитет страны и способствовать ее дальнейшему развитию.