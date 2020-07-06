https://ria.ru/20200706/1573953541.html
Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования
Король Бахрейна Хамад Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:51
2020-07-06T13:51
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
бахрейн
общество
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бахрейн
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2020
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, бахрейн, общество
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Король Бахрейна
Хамад Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина
с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Король Бахрейна поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля. Упоминания о Боге, браке и исторической памяти нашли отражение в основном законе наравне с другими социальными, культурными и политическими поправками, которые обещают укрепить суверенитет страны и способствовать ее дальнейшему развитию.