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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования
Король Бахрейна Хамад Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:51
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
бахрейн
общество
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владимир путин, бахрейн, общество

Король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования

13:51 06.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкКороль Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Король Бахрейна Хамад Аль Халифа поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, сообщает пресс-служба Кремля.
"Король Бахрейна поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля. Упоминания о Боге, браке и исторической памяти нашли отражение в основном законе наравне с другими социальными, культурными и политическими поправками, которые обещают укрепить суверенитет страны и способствовать ее дальнейшему развитию.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:00Голосование по поправкам в Конституцию
Медведев оценил итоги голосования по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинБахрейнОбщество
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