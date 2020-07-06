https://ria.ru/20200706/1573952790.html
В Group-IB объяснили, зачем предупреждать банк о смене номера мобильного
Россияне должны предупреждать банки, в которых обслуживаются, о смене номера мобильного телефона, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники, получив... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:42
2020-07-06T13:42
илья сачков
group-ib
технологии
экономика
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/154824/09/1548240978_0:321:3070:2048_1400x0_80_0_0_221ae7cb6fdbeb716ca3341639ffa4b0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илья сачков, group-ib, технологии, экономика
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости.
Россияне должны предупреждать банки, в которых обслуживаются, о смене номера мобильного телефона, поскольку ситуацией могут воспользоваться мошенники, получив доступ к интернет-банкингу предыдущего владельца номера, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор и основатель международной компании Group-IB
, специализирующейся на предотвращении кибератак, Илья Сачков
.
"Если меняете номер мобильного телефона, сообщите об этом банку - есть риск, что ваши старые данные попадут новому владельцу сим-карты", - посоветовал Сачков.
"Кроме того, чтобы мошенники не могли перевыпустить вашу сим-карту и перепривязать к ней ваш интернет-банкинг, напишите в отделении у сотового оператора заявление, ограничивающее смену сим-карты без вашего участия (например, по доверенности). Уточните, что будет делать ваш банк в случае перевыпуска сим-карты", - добавил он.
Интернет-банкинг является одной из наиболее популярных у россиян дистанционных банковских услуг. Через него пользователь может быстро получить доступ к своим счетам и операциям, провести оплату товаров и услуг, а также перевести денежные средства на другие счета.