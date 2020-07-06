Медведев отметил важность внести в Конституцию ранее существовавшие нормы

"Люди говорят: "ну а чего, это же уже есть, есть и правила об индексации, есть и правила, касающиеся применения труда, правила, касающиеся организации здравоохранения" и так далее. Но на самом деле конституция как раз тем и важна для конкретного человека, для любого гражданина нашей страны, что она переводит эти нормы на высший законодательный уровень... Поскольку никто не может в этом случае отказаться от их исполнения без изменения конституции. А мы с вами понимаем, что изменить конституцию весьма и весьма сложно", - сказал Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций ЕР в режиме видеоконференции.