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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Медведев отметил важность внести в Конституцию ранее существовавшие нормы
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пояснил значение внесения ранее существовавших норм в конституцию: теперь от их исполнения невозможно будет РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T13:32
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий медведев
единая россия
общество
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353
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дмитрий медведев, единая россия, общество

Медведев отметил важность внести в Конституцию ранее существовавшие нормы

13:32 06.07.2020
167
© РИА НовостиДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев пояснил значение внесения ранее существовавших норм в конституцию: теперь от их исполнения невозможно будет отказаться.
"Люди говорят: "ну а чего, это же уже есть, есть и правила об индексации, есть и правила, касающиеся применения труда, правила, касающиеся организации здравоохранения" и так далее. Но на самом деле конституция как раз тем и важна для конкретного человека, для любого гражданина нашей страны, что она переводит эти нормы на высший законодательный уровень... Поскольку никто не может в этом случае отказаться от их исполнения без изменения конституции. А мы с вами понимаем, что изменить конституцию весьма и весьма сложно", - сказал Медведев на расширенном заседании Совета руководителей фракций ЕР в режиме видеоконференции.
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"Если, например, речь зайдет об индексации, какое бы ни было сложное положение в финансовой сфере, ее теперь, в соответствии с конституцией, придется делать. Даже если та или иная власть скажет: "ну знаете, у нас вот сейчас проблемы такие существуют", - привел пример председатель "Единой России".
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля. Упоминания о Боге, браке и исторической памяти нашли отражение в основном законе наравне с другими социальными, культурными и политическими поправками, которые обещают укрепить суверенитет страны и способствовать ее дальнейшему развитию.
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Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий МедведевЕдиная РоссияОбщество
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