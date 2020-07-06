Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573947787.html
Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей
Высокий уровень доходов жителей Магаданской области объясняется успехами в золото-, рыбодобывающей отраслях и в энергетике региона, прокомментировал... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T12:41
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:180:1500:1024_1400x0_80_0_0_944ca094a549e420956cb7f0a8bc5dad.jpg
https://ria.ru/20200703/1573821594.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:180:1500:1024_1400x0_80_0_0_944ca094a549e420956cb7f0a8bc5dad.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_0:0:1366:1024_1400x0_80_0_0_cd9f9442c3ce8248d41ac156ba236e4c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152974/48/1529744865_146:0:1170:1024_1400x0_80_0_0_47c7ab39ca80f7204b6cea5c75910b37.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика

Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей

12:41 06.07.2020
4466
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Банкомат. Архивное фото
МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Высокий уровень доходов жителей  Магаданской области объясняется успехами в золото-, рыбодобывающей отраслях и в энергетике региона, прокомментировал представитель правительства Колымы исследование РИА Новости.
Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, согласно исследованию, наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Москва, расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Четвертую и пятую позицию занимают Чукотка и Магаданская область.
Банкноты номиналом 2000 рублей
3 июля, 02:02
Россияне назвали желаемый размер семейного дохода
"Основа региональной экономики – горнодобывающая промышленность и энергетика. На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема промышленного производства, в них занято более 25% населения, создается более 40% валовой добавленной стоимости, концентрируется до 70% всех инвестиций. Кроме этого, значимым для территории является рыбохозяйственный комплекс, продукция которого реализуется не только на внутреннем рынке России, но и поставляется на экспорт в США, Китай, Японию, Республику Корея. Традиционно, уровень заработной платы работников данных отраслей достаточно высокий", - сказал РИА Новости представитель правительства Магаданской области.
По его словам, в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, добывающих полезные ископаемые, составила 134,6 тысячи рублей, в отрасли "Рыболовство и рыбоводство" – 193,7 тысячи рублей. В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата достигла в 2019 году 94,9 тысячи рублей, превысив показатель предшествующего года на 10,8%.
"Реальный размер начисленной заработной платы увеличился за год на 5,9%. Рост заработной платы положительно повлиял на размер среднедушевого денежного дохода населения. По сравнению с 2018 годом ежемесячные доходы увеличились на 8,8% и достигли 66 тысяч рублей на человека (пятое место в целом по России)", - уточнил собеседник.
8430019
Обсудить 2
Экономика
Рекомендуем
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Россиянам упростят перевод денег на свои счета в Системе быстрых платежей
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах
Эксперт рассказал, когда восстановится российская экономика
Место убийства в городе Герасдорфе
Подозреваемые в убийстве россиянина под Веной оказались чеченцами
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit у берегов Дании
Дания разрешила продолжить строительство "Северного потока — 2"
Строительство газопровода
Строительство "Северного потока — 2" нельзя возобновлять до 3 августа
Иван Соловьев
Бывший муж Поклонской решил баллотироваться в губернаторы Севастополя
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк предсказал самый глубокий за 11 лет спад ВВП России
Президент Союза журналистов России Владимир Соловьев
Глава СЖР прокомментировал приговор журналистке Прокопьевой
Город Пекин
В Китае дали рекомендации после выявления случая бубонной чумы
Николай Платошкин
Суд оставил Николая Платошкина под домашним арестом
Президент Польши Анджей Дуда
Глава Польши подписал проект запрета усыновления однополыми парами
Военнослужащие США и Южной Кореи во время совместных военных учений
Американские солдаты в Южной Корее нарушили общественный порядок
Здание Центрального банка России в Москве
Снижение ставки ЦБ было очень уместным, заявили во Всемирном банке
Киев
Посол Франции на Украине считает возможным провести выборы в Донбассе
Здание Совета Федерации РФ
Доклад о попытках вмешательства в дела России представят 15 июля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:22"Известия": в России могут смягчить правила продажи алкоголя
02:20Эксперт рассказал, как распознать звонок мошенника
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
Лента новостейМолния