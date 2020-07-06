Власти Колымы объяснили высокий уровень доходов жителей

МАГАДАН, 6 июл – РИА Новости, Людмила Щербакова. Высокий уровень доходов жителей Магаданской области объясняется успехами в золото-, рыбодобывающей отраслях и в энергетике региона, прокомментировал представитель правительства Колымы исследование РИА Новости.

Магаданская область. Наибольшие среднестатистические доходы в соотношении к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, согласно исследованию, наблюдаются в Ямало-Ненецком автономном округе. Второе место занимает еще один северный нефтегазовый регион — Ненецкий автономный округ. Москва , расположившаяся на третьем месте, отстает от лидера по анализируемому показателю почти на 30%. Четвертую и пятую позицию занимают Чукотка

Китай, "Основа региональной экономики – горнодобывающая промышленность и энергетика. На эти отрасли приходится около 95% ежегодного объема промышленного производства, в них занято более 25% населения, создается более 40% валовой добавленной стоимости, концентрируется до 70% всех инвестиций. Кроме этого, значимым для территории является рыбохозяйственный комплекс, продукция которого реализуется не только на внутреннем рынке России, но и поставляется на экспорт в США Японию , Республику Корея. Традиционно, уровень заработной платы работников данных отраслей достаточно высокий", - сказал РИА Новости представитель правительства Магаданской области.

По его словам, в 2019 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников, добывающих полезные ископаемые, составила 134,6 тысячи рублей, в отрасли "Рыболовство и рыбоводство" – 193,7 тысячи рублей. В целом по области средняя номинальная начисленная заработная плата достигла в 2019 году 94,9 тысячи рублей, превысив показатель предшествующего года на 10,8%.