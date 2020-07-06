https://ria.ru/20200706/1573943247.html
МЧС продлило предупреждение о жаре в КБР
Штормовое предупреждение из-за жары до 38 градусов в Кабардино-Балкарии продлено еще на двое суток, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:58
2020-07-06T11:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://ria.ru/20200705/1573913361.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_0:206:3027:1909_1400x0_80_0_0_044c2af0be711afee3fbaa78f40b80e6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_296:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_2d0f8274ff54e7ff98909288f7d90c8d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40845/93/408459334_979:0:3027:2048_1400x0_80_0_0_6cb5309662084f2845e23df4e32865b9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости.
Штормовое предупреждение из-за жары до 38 градусов в Кабардино-Балкарии продлено еще на двое суток, сообщает региональное ГУ МЧС
.
Ранее сообщалось, что с 4 по 6 июля на территории степных районов КБР ожидается жара до 38 градусов.
"По данным, представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 и 8 июля в степных и центральных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.