МЧС продлило предупреждение о жаре в КБР

"По данным, представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 и 8 июля в степных и центральных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.