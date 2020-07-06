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МЧС продлило предупреждение о жаре в КБР
Штормовое предупреждение из-за жары до 38 градусов в Кабардино-Балкарии продлено еще на двое суток, сообщает региональное ГУ МЧС. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

МЧС продлило предупреждение о жаре в КБР

11:58 06.07.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНашивки сотрудников МЧС России
Нашивки сотрудников МЧС России
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НАЛЬЧИК, 6 июл – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за жары до 38 градусов в Кабардино-Балкарии продлено еще на двое суток, сообщает региональное ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что с 4 по 6 июля на территории степных районов КБР ожидается жара до 38 градусов.
"По данным, представленным Кабардино-Балкарским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 7 и 8 июля в степных и центральных районах КБР ожидается сильная жара до 38 градусов", - говорится в сообщении.
В связи с этим МЧС прогнозирует возможность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных угодий, увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке аварийных химически опасных веществ и взрывоопасных веществ, возможными тепловыми ударами, гибелью птиц в промышленном птицеводстве, а также с природными пожарами.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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