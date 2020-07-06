Православные христиане отмечают День Владимирской иконы Богоматери

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник одной из самых почитаемых икон Богородицы на Руси - Владимирской.

Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери установлено трижды в году - 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю.

Православные почитают чудотворную икону 6 июля в память о спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, когда в ответ на отказ платить дань войска Орды не решились перейти реку Угра, которую позже русские назвали "поясом Богородицы", веря в то, что Божия Матерь уберегла Русь от нового разорения. Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли друг напротив друга, разделенные рекой, но так и не вступили в битву.

Владимирская икона Божией Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. По преданию она была написана в I веке апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. Это единственная в России икона, которая дошла до наших дней в первозданности. Это не список, не копия, а подлинная святыня, прошедшая сквозь два тысячелетия.

До середины V века икона оставалась в Иерусалиме, затем попала в Константинополь, откуда в 1131 году она была прислана в подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха Луки Хризоверха. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, святой князь Андрей Боголюбский, взял икону с собой во Владимир, с того времени икона стала именоваться Владимирской. В Москву икону принесли в 1395 году и установили в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Православные связывают с этой иконой много чудес, прежде всего во времена вражеских нашествий. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году - на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре она снова вернулась в Успенский собор.