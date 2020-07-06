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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200706/1573941820.html
Православные христиане отмечают День Владимирской иконы Богоматери
Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник одной из самых почитаемых икон Богородицы на Руси - Владимирской. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:44
религия и мировоззрение
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
новости - религия и мировоззрение

Православные христиане отмечают День Владимирской иконы Богоматери

10:00 06.07.2020 (обновлено: 11:44 06.07.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИкона "Богоматерь Владимирская" в окладе на выставке "Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля"
Икона Богоматерь Владимирская в окладе на выставке Хранители времени. Реставрация в Музеях Московского Кремля
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Русская православная церковь в понедельник отмечает праздник одной из самых почитаемых икон Богородицы на Руси - Владимирской.
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери установлено трижды в году - 3 июня, 6 июля и 8 сентября по новому стилю.
Православные почитают чудотворную икону 6 июля в память о спасении Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году, когда в ответ на отказ платить дань войска Орды не решились перейти реку Угра, которую позже русские назвали "поясом Богородицы", веря в то, что Божия Матерь уберегла Русь от нового разорения. Войска Иоанна III и хана Ахмата стояли друг напротив друга, разделенные рекой, но так и не вступили в битву.
Владимирская икона Божией Матери издревле являлась одной из самых почитаемых на Руси. По преданию она была написана в I веке апостолом и евангелистом Лукой на доске от стола, за которым некогда сидели Иисус Христос и Богородица. Это единственная в России икона, которая дошла до наших дней в первозданности. Это не список, не копия, а подлинная святыня, прошедшая сквозь два тысячелетия.
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Выставка необычных икон открылась в парке "Патриот"
До середины V века икона оставалась в Иерусалиме, затем попала в Константинополь, откуда в 1131 году она была прислана в подарок Юрию Долгорукому от Константинопольского патриарха Луки Хризоверха. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, святой князь Андрей Боголюбский, взял икону с собой во Владимир, с того времени икона стала именоваться Владимирской. В Москву икону принесли в 1395 году и установили в соборе, построенном в честь Успения Пресвятой Богородицы. Православные связывают с этой иконой много чудес, прежде всего во времена вражеских нашествий. В последний раз икона покидала Москву в 1812 году - на несколько месяцев ее перенесли во Владимир и Муром, но вскоре она снова вернулась в Успенский собор.
В 1928 году икону поместили в Третьяковскую галерею, а в декабре 1999 года Владимирская икона Божьей Матери была окончательно передана Государственной Третьяковской галереей в находящийся при ней храм святителя Николая в Толмачах, с тех пор она постоянно находится в экспозиции храма-музея.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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