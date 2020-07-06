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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 77
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 74 до 77, сообщила администрация региона. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:43
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Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 77

11:43 06.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 74 до 77, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 5 июля их число достигло 74.
"За период наблюдения в области отмечено 77 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3184 пациента с коронавирусом, в том числе за 5 июля – 30 человек", - говорится в сообщении.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 22 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы три пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 654 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4647 случаев заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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