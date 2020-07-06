Во Владимирской области число жертв коронавируса выросло до 77

ВОРОНЕЖ, 6 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 74 до 77, сообщила администрация региона.

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 5 июля их число достигло 74.

"За период наблюдения в области отмечено 77 летальных случаев. Выздоровели в регионе 3184 пациента с коронавирусом, в том числе за 5 июля – 30 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 22 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы три пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 25 пациентов с ОРВИ и 654 – с пневмонией.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4647 случаев заражения COVID-19.