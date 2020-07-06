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Распространение нового коронавируса
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В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса
За прошедшие сутки в Якутии выявлено 37 случаев коронавируса, это лучший показатель с 20 мая, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:32
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В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса

11:32 06.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 37 случаев коронавируса, это лучший показатель с 20 мая, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
C начала распространения коронавируса в Якутии общее количество заболевших достигло 4 504 человек. За сутки прибавилось 37 новых случаев заражения инфекцией, из них в Якутске - 29.
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"Это лучший результат у нас по республике с 20 мая по наименьшему количеству заболевших, и по городу Якутску это лучший результат с 15 мая. В целом мы можем констатировать, что меры, принятые республиканским оперативным штабом, свою эффективность доказали. У нас идет планомерное снижение заболеваемости, по всем улусам ситуация сейчас под контролем", - заявил Николаев.
По словам главы, нельзя забывать, что 36 человек в республике остаются в крайне тяжелом состоянии, 11 - на аппаратах ИВЛ. Это говорит о необходимости соблюдения ограничительных мер, санитарных норм и масочного режима.
"При дальнейшем сохранении положительной тенденции на третий этап снятия ограничений мы вступим с 15 июля. Но для этого нужно и дальше работать", - заключил глава.
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Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации. По указу главы региона режим повышенной готовности из-за коронавируса в Якутии сохранен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутскОбщество
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