В Якутии рассказали о новых случаях коронавируса

ЯКУТСК, 6 июл – РИА Новости. За прошедшие сутки в Якутии выявлено 37 случаев коронавируса, это лучший показатель с 20 мая, сообщил глава региона За прошедшие сутки в Якутии выявлено 37 случаев коронавируса, это лучший показатель с 20 мая, сообщил глава региона Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

C начала распространения коронавируса в Якутии общее количество заболевших достигло 4 504 человек. За сутки прибавилось 37 новых случаев заражения инфекцией, из них в Якутске - 29.

"Это лучший результат у нас по республике с 20 мая по наименьшему количеству заболевших, и по городу Якутску это лучший результат с 15 мая. В целом мы можем констатировать, что меры, принятые республиканским оперативным штабом, свою эффективность доказали. У нас идет планомерное снижение заболеваемости, по всем улусам ситуация сейчас под контролем", - заявил Николаев.

По словам главы, нельзя забывать, что 36 человек в республике остаются в крайне тяжелом состоянии, 11 - на аппаратах ИВЛ. Это говорит о необходимости соблюдения ограничительных мер, санитарных норм и масочного режима.

"При дальнейшем сохранении положительной тенденции на третий этап снятия ограничений мы вступим с 15 июля. Но для этого нужно и дальше работать", - заключил глава.

Со 2 июля в регионе начался второй этап снятия ограничений из-за коронавируса. Николаев заявил, что третий этап может быть введен в республике через две недели, исходя из эпидемиологической ситуации. По указу главы региона режим повышенной готовности из-за коронавируса в Якутии сохранен.