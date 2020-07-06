Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200706/1573939595.html
В Израиле заявили, что аннексии Западного берега в ближайшие дни не будет
Распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T11:16
евросоюз
мид израиля‎
иерусалим
оон
палестина
сша
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40667/17/406671714_0:0:3142:1768_1400x0_80_0_0_fefb58feca8a6f0ee213158ae1f4cb6e.jpg
https://ria.ru/20200706/1573931828.html
https://ria.ru/20200629/1573610913.html
иерусалим
палестина
сша
израиль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40667/17/406671714_0:0:3142:1768_1400x0_80_0_0_fefb58feca8a6f0ee213158ae1f4cb6e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40667/17/406671714_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_74f646be3fbede67898456328ea30208.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40667/17/406671714_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_632acc85f4a74a69a0ecc84caf46604f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евросоюз, мид израиля‎, иерусалим, оон, палестина, сша, израиль, в мире

В Израиле заявили, что аннексии Западного берега в ближайшие дни не будет

11:16 06.07.2020
386
© РИА Новости / Игорь Михалев / Перейти в фотобанкТель-Авив
Тель-Авив
© РИА Новости / Игорь Михалев
Перейти в фотобанк
Тель-Авив. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн – РИА Новости. Распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази в интервью радио Кан.
"Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра", - сказал Ашкенази в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Вчера, 09:10
Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт
"Я не знаю (будет ли применен суверенитет - ред.), но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности. Это возымеет серьезные последствия", - добавил министр.
Глава МИД Израиля также сообщил, что обсуждал израильские планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран Евросоюза. По словам министра, многие из них возражают против идеи аннексии Израилем территорий Западного берега.
"Мы примем это во внимание при принятии решений", - отметил Ашкенази.
Ранее Нетаньяху заявлял, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле и намерений менять эту дату нет.
Мирный план Белого дома, представленный США 28 января, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Президент Палестины Махмуд Аббас выступает в СБ ООН в связи с планами израиля по аннексии палестинских земель
29 июня, 10:55
Израильский эксперт оценил последствия аннексии территорий Палестины
000310
Обсудить 0
ЕвросоюзМИД Израиля‎ИерусалимООНПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуме предостерегли Украину от возможной агрессии
Лагерь сирийских беженцев
В Сирию за сутки вернулись 20 беженцев из-за рубежа
Тест на коронавирус
Палестина призвала Израиль закрыть КПП и границу из-за коронавируса
Дорога в окрестностях Судака
В Крыму назвали заявление о "боевых действиях" с Украиной за воду бредом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл призвал власти Турции сохранить статус храма Святой Софии
Машина скорой помощи
В Тверской области число жертв коронавируса выросло до 83
Украинский военный
В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия силовиками за сутки
Мужчина во время пробежки на набережной в Тель-Авиве
Число случаев коронавируса в Израиле превысило 30 тысяч
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин
Ситуация на земле в Ливии сложная, заявил замглавы МИД Сергей Вершинин
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт
Иранские специалисты работают на АЭС
СМИ: Израиль напал на ядерный объект в Иране
Здание Центрального банка РФ
Некоторые операции в банках разрешат совершать по водительским правам
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии за сутки
Сергей Железняк
Депутат назвал слова главкома ВМС Украины о войне с Россией провокацией
Планета Земля
Израиль запустил на орбиту разведывательный спутник "Офек-16"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:14В Бразилии число жертв коронавируса превысило 65 тысяч
02:11Эксперт: итальянец Морриконе подарил американцам звуки Дикого Запада
02:04КНР передала в ООН документ о присоединении к Договору о торговле оружием
02:02Названы способы спасти обгоревшую кожу
01:54Мэр Атланты рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19
01:50В России за сутки потушили 80 природных пожаров
01:41В Египте выявили 969 новых случаев заражения COVID-19
01:39Президент Бразилии Болсонару сообщил о симптомах коронавируса
01:39Онищенко оценил угрозу распространения бубонной чумы в России
01:07В Атланте объявили режим ЧП и решили ввести Нацгвардию из-за беспорядков
00:56Лепс рассказал, что из советских времен следует вернуть в шоу-бизнес
00:42Прокуратура Боливии требует ареста экс-президента Моралеса
00:40Северная Корея отказалась вести переговоры с США
00:33Счетная палата проанализирует эффективность системы ОМС
00:32Счетная палата проверит траты из ФНБ и госзаймы на борьбу с COVID-19
00:31Счетная палата проверит дополнительные выплаты медикам из-за COVID-19
00:29США из-за COVID-19 запрещают иностранным студентам онлайн-обучение
00:27Бразилия 20 июля начнет испытания китайской вакцины от коронавируса
00:25В Киеве выступили с новой инициативой по Донбассу
00:23В РВИО рассказали о морской победе XVIII века, которую празднуют в России
Лента новостейМолния