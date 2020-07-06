В Израиле заявили, что аннексии Западного берега в ближайшие дни не будет

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июн – РИА Новости. Распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Распространение израильского суверенитета на части Западного берега реки Иордан не запланировано на ближайшие дни, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази в интервью радио Кан.

"Это не входит в повестку дня на сегодня или завтра", - сказал Ашкенази в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

"Я не знаю (будет ли применен суверенитет - ред.), но могу сказать, что МИД готовит дипломатические оценки, а министерство обороны взвешивает риски в области безопасности. Это возымеет серьезные последствия", - добавил министр.

Глава МИД Израиля также сообщил, что обсуждал израильские планы с более чем 30 министрами иностранных дел, в основном из стран Евросоюза . По словам министра, многие из них возражают против идеи аннексии Израилем территорий Западного берега.

"Мы примем это во внимание при принятии решений", - отметил Ашкенази.

Ранее Нетаньяху заявлял, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле и намерений менять эту дату нет.

Мирный план Белого дома, представленный США 28 января, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.