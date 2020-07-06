Яровая просит проверить исполнение законов по борьбе с "группами смерти"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет, Верховный суд РФ проанализировать правоприменительную, судебную и следственную практику реализации законов, направленных на борьбу с "группами смерти" в интернете, вовлекающими детей в смертельно опасные игры и склоняющие их к суицидам.

Госдума в 2017 году приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в опасные игры. Автором соответствующего законопроекта выступала Яровая.

"Законы, принятые нами в июне 2017 года, направлены на защиту детей от склонения к самоубийству через интернет, на создание мер, способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбу с различными формами содействия суицидам, установление соразмерного уровня ответственности за совершение данных преступлений", - рассказала Яровая РИА Новости.

Она напомнила, что в августе 2017 года в соответствии с поручением президента были значительно увеличены санкции за склонение детей к суицидам и за организацию "групп смерти".

"Изначально, принимая законы, мы планировали проводить мониторинг их исполнения. Кроме того, в СМИ появляется информация о сохраняющихся угрозах вовлечения детей в смертельно опасные игры через мессенджеры, а также о тенденциях назначения условных сроков либо прекращения уголовных дел", - сказала вице-спикер Госдумы

По словам Яровой, сегодня необходимо дать не поверхностную и эмоциональную оценку, а провести анализ практики применения законодательства по вопросам выявления "групп смерти" для повышения эффективности деятельности уполномоченных органов и правовых институтов для защиты жизни и здоровья детей, выявления причин, способствующих совершению таких преступлений, и принятия мер по защите детей от кураторов "групп смерти".

"Поэтому мною направлены запросы в Генеральную прокуратуру и МВД – с целью получить данные по правоприменительной практике, Верховный суд – по судебной практике, Следственный комитет – по следственной практике, а в Роскомнадзор , чтобы провести анализ практики выявления и пресечения деятельности групп смерти в сети интернет, TOR-сети и в иных информационно-телекоммуникационных сетях", - сообщила зампред нижней палаты.

Как добавила Яровая, полученные данные будут иметь важное практическое значение как в деятельности правоохранителей и судов, так и в дальнейшем развитии законодательства и формировании мер профилактики и защиты детей.