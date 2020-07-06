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Яровая просит проверить исполнение законов по борьбе с "группами смерти"
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет, Верховный суд РФ проанализировать правоприменительную, судебную и следственную... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T17:07
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
ирина яровая
общество
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая просит проверить исполнение законов по борьбе с "группами смерти"

10:45 06.07.2020 (обновлено: 17:07 06.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая попросила Генпрокуратуру, Следственный комитет, Верховный суд РФ проанализировать правоприменительную, судебную и следственную практику реализации законов, направленных на борьбу с "группами смерти" в интернете, вовлекающими детей в смертельно опасные игры и склоняющие их к суицидам.
Госдума в 2017 году приняла закон об уголовной ответственности за создание "групп смерти" в социальных сетях, склонение детей к суициду и вовлечение их в опасные игры. Автором соответствующего законопроекта выступала Яровая.
"Законы, принятые нами в июне 2017 года, направлены на защиту детей от склонения к самоубийству через интернет, на создание мер, способствующих предотвращению самоубийств среди детей и борьбу с различными формами содействия суицидам, установление соразмерного уровня ответственности за совершение данных преступлений", - рассказала Яровая РИА Новости.
Она напомнила, что в августе 2017 года в соответствии с поручением президента были значительно увеличены санкции за склонение детей к суицидам и за организацию "групп смерти".
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"Синий кит": почему ужесточение закона не останавливает "группы смерти"
"Изначально, принимая законы, мы планировали проводить мониторинг их исполнения. Кроме того, в СМИ появляется информация о сохраняющихся угрозах вовлечения детей в смертельно опасные игры через мессенджеры, а также о тенденциях назначения условных сроков либо прекращения уголовных дел", - сказала вице-спикер Госдумы.
По словам Яровой, сегодня необходимо дать не поверхностную и эмоциональную оценку, а провести анализ практики применения законодательства по вопросам выявления "групп смерти" для повышения эффективности деятельности уполномоченных органов и правовых институтов для защиты жизни и здоровья детей, выявления причин, способствующих совершению таких преступлений, и принятия мер по защите детей от кураторов "групп смерти".
"Поэтому мною направлены запросы в Генеральную прокуратуру и МВД – с целью получить данные по правоприменительной практике, Верховный суд – по судебной практике, Следственный комитет – по следственной практике, а в Роскомнадзор, чтобы провести анализ практики выявления и пресечения деятельности групп смерти в сети интернет, TOR-сети и в иных информационно-телекоммуникационных сетях", - сообщила зампред нижней палаты.
Как добавила Яровая, полученные данные будут иметь важное практическое значение как в деятельности правоохранителей и судов, так и в дальнейшем развитии законодательства и формировании мер профилактики и защиты детей.
Депутат также предложила обсудить полученную информацию на площадке экспертного совета по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения безопасности детей и формирования доброжелательной и комфортной среды для их жизни и развития.
Страница социальной сети Вконтакте на экране компьютера. архивное фото
25 января 2018, 11:23
В ГД рассказали, что может защитить детей от пропаганды суицида в соцсетях
1310005
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
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