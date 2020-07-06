Эксперт прокомментировал решение Лондона о санкциях против россиян

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Санкции Британии против ряда российских граждан за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского" стоит рассматривать как часть политики Лондона, которую он проводит в последнее время в отношении Москвы, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Ранее газета Financial Times сообщила, что глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник объявит имена граждан России и Саудовской Аравии , в отношении которых будут введены санкции за нарушение прав человека в рамках "поправки Магнитского".

"Это такое направление политики - в Британии считают, что Россия виновата во многих нарушениях прав человека. Говорить о том, что это к чему-то приурочено, тоже не стоит. Сейчас страны в основном сфокусированы на борьбе с коронавирусом и Британия не исключение. Вряд ли кто-то там пытается отвлечь чье-то внимание, вводя санкции против отдельных лиц. Это идет своим чередом, в русле той политики, которую Британия в целом проводит в отношении России", - сказал эксперт в беседе с агентством.

Новые санкции уже не могут навредить двусторонним отношениям, так как они и так уже очень плохие, отметил Топорнин. По сравнению со Скрипалями это еще совсем незначительное явление, добавил он.

"Остается только констатировать, что это еще одна частичка ухудшения отношений между Россией и Великобританией. Но отношения настолько плохие, что ухудшать их дальше некуда. Они явно не улучшатся, но особо и не ухудшатся", - подчеркнул он.

В октябре 2018 года британское правительство заявило, что после выхода из ЕС Британия начнет применение собственного санкционного законодательства. Кабинет министров пообещал опубликовать национальные списки лиц, подпадающих под санкции, "в обычном режиме" в электронной базе законодательных документов.

Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского", позволяющей властям Британии вводить санкции в отношении тех, кто нарушает права человека, вступил в силу 24 мая 2018 года, получив одобрение королевы Великобритании Елизаветы II. Законом предусмотрено, что он будет применяться только после выхода Великобритании из ЕС. Авторами данного закона значатся глава МИД Великобритании (на время внесения документа) Борис Джонсон и замглавы МИД Тарик Ахмад.