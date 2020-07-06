Эксперт прокомментировал заявление командующего ВМС Украины

Ранее командующий Военно-морских сил Украины (ВМС) Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что боевой флот готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, по его словам, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.

"Подобное пустое эпатажное заявление сделано исключительно с целью привлечь к себе внимание и как недавно назначенного лица громко заявить о себе. С точки зрения практики за таким заявлением ничего не стоит, потому что военно-морские силы у государства Украина в классическом понимании отсутствуют. Есть некий набор представителей различных родов сил военно-морского флота, таких как морская пехота, морская авиация, надводные силы, но на самом деле они как таковые существуют в купированном, а иной раз в экзотическом виде", - сказал РИА Новости Горбачев.