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Эксперт прокомментировал заявление командующего ВМС Украины
Ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев назвал пустым заявление о подготовке... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T10:03
сергей горбачев
азовское море
военно-морские силы украины
нато
киев
украина
в мире
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сергей горбачев, азовское море, военно-морские силы украины, нато, киев, украина, в мире

Эксперт прокомментировал заявление командующего ВМС Украины

10:03 06.07.2020
1193
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПатрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island Славянск, переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Ученый секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук РФ Сергей Горбачев назвал пустым заявление о подготовке Военно-морских сил Украины к полномасштабным боевым действиям с Россией, так как реальные морские силы у украинской стороны отсутствуют.
Ранее командующий Военно-морских сил Украины (ВМС) Алексей Неижпапа в интервью газете "Думская" заявил, что боевой флот готовится к полномасштабным боевым действиям с Россией. В частности, по его словам, Украина намерена "вернуть" Крым, а также готовится к войне с Россией. Контр-адмирал подчеркнул, что сигналом к началу конфронтации станет попытка России восстановить подачу воды по Северо-Крымскому каналу на полуостров.
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"Подобное пустое эпатажное заявление сделано исключительно с целью привлечь к себе внимание и как недавно назначенного лица громко заявить о себе. С точки зрения практики за таким заявлением ничего не стоит, потому что военно-морские силы у государства Украина в классическом понимании отсутствуют. Есть некий набор представителей различных родов сил военно-морского флота, таких как морская пехота, морская авиация, надводные силы, но на самом деле они как таковые существуют в купированном, а иной раз в экзотическом виде", - сказал РИА Новости Горбачев.
По его словам, нынешнее состояние ВМС Украины можно характеризовать исключительно как силы, способные обозначить прикрытие морской границы территориальных вод.
"Сегодня Военно-морские силы Украины находятся в удручающем состоянии, и оказать какое-то противодействие, я уже не говорю о сопротивлении, эти опереточные ВМС совершенно неспособны", - сказал эксперт.
По его мнению, подобное заявление сделано с целью привлечь внимание третьей стороны, прежде всего блока НАТО, к украинском военному флоту.
"Подобного рода заявления демонстрируют готовность Украины к попыткам провокаций на Черном и Азовских морях, с целью привлечь третьи силы в Черноморский регион. России же абсолютно нет смысла развязывать какие-то действия в отношении Украины, тем более по таким выдуманным поводам, как восстановление водоснабжения полуострова. Это стремление Киева выдать желаемое за действительное. Из-за Северо-Крымского канала никто воевать не будет, а вот провокации с украинской стороны вполне возможны", - подчеркнул эксперт.
Катера ВМС Украины в порту Одессы
Вчера, 09:46
Эксперт назвал заявление командующего ВМС Украины блефом
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Сергей ГорбачевАзовское мореВоенно-морские силы УкраиныНАТОКиевУкраинаВ мире
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