Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт

"Аннексия не должна была начаться 1 июля - эта дата появилась в соглашении Ганца и Нетаньяху как момент, после которого премьер-министр может выносить предложения по аннексии на правительство без вето со стороны "Кахоль Лаван". Трудно представить себе, что "Кахоль Лаван" нарушит это соглашение и под угрозой выборов потребует от Нетаньяху отказаться от аннексии в любой ее форме", - считает Эльман. По его мнению, в первую очередь это связано с тем, что, по данным социологов, положение Ганца не самое прочное.