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Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт
В правительстве Израиля идет борьба за параметры будущей аннексии территорий Западного берега реки Иордан, при этом лидер "Кахоль-Ливан" министр обороны Бени... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T09:10
бени ганц
дональд трамп
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бени ганц, дональд трамп, биньямин нетаньяху, иерусалим, оон, палестина, сша, в мире

Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт

09:10 06.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Биньямин Нетаньяху . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. В правительстве Израиля идет борьба за параметры будущей аннексии территорий Западного берега реки Иордан, при этом лидер "Кахоль-Ливан" министр обороны Бени Ганц не выйдет из правительственной коалиции, чтобы помешать премьер-министру Биньямину Нетаньяху распространить израильский суверенитет на поселенческие анклавы, заявил РИА Новости политолог Арик Эльман.
"Аннексия не должна была начаться 1 июля - эта дата появилась в соглашении Ганца и Нетаньяху как момент, после которого премьер-министр может выносить предложения по аннексии на правительство без вето со стороны "Кахоль Лаван". Трудно представить себе, что "Кахоль Лаван" нарушит это соглашение и под угрозой выборов потребует от Нетаньяху отказаться от аннексии в любой ее форме", - считает Эльман. По его мнению, в первую очередь это связано с тем, что, по данным социологов, положение Ганца не самое прочное.
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"Вместо этого Ганц и глава МИД Габи Ашкенази используют свое влияние изнутри, чтобы содействовать принятию такого решения об аннексии, которое будет соответствовать их представлению о том, какие территории в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан - ред.) можно присоединить к Израилю, не нанеся при этом неисправимый ущерб отношениям Израиля с Иорданией и умеренными арабскими странами", - считает политолог.
Ранее Нетаньяху заявлял, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле и намерений менять эту дату нет. Это не произошло до настоящего времени не только из-за дискуссий в правительстве, но и из-за того, что Израиль не смог согласовать параметры аннексии с администрацией президента США Дональда Трампа.
"Еще один фактор, влияющий на процесс аннексии - это позиция США. Для администрации Трампа было важно с момента опубликования "сделки века", чтобы ее поддержка не ограничивалась только пределами израильского правого лагеря. Поэтому и в вопросе аннексии Вашингтон стремится поощрить Иерусалим достичь какого-то консенсуса, и это повлияет на параметры аннексии", - рассказал Эльман.
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Однако в правом политическом лагере Израиля и даже в самом поселенческом движении есть силы, противодействующие решению об аннексии из-за того, что по плану Трампа, который предусматривает распространение израильского суверенитета на поселенческие анклавы Западного берега и Иорданской долины, в конечном итоге может появиться и палестинское государство, отмечает политолог.
"Нет, как мы видим, согласия и среди израильских правых - там продолжается борьба между прагматиками, которые хотят реализовать преимущество, данное Израилю президентом Трампом, и теми, для кого любое признание возможности создания палестинского государства в Иудее и Самарии остается идеологическим табу", - заключил эксперт.
Мирный план Белого дома, представленный США 28 января, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов
20 мая, 18:00
ООН: Израиль должен отказаться от угрозы аннексии палестинских территорий
012010
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Бени ГанцДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИерусалимООНПалестинаСШАВ мире
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