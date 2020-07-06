Нетаньяху и Ганц борются за параметры будущей аннексии, считает эксперт

ТЕЛЬ-АВИВ, 6 июл - РИА Новости. В правительстве Израиля идет борьба за параметры будущей аннексии территорий Западного берега реки Иордан, при этом лидер "Кахоль-Ливан" министр обороны Бени Ганц не выйдет из правительственной коалиции, чтобы помешать премьер-министру Биньямину Нетаньяху распространить израильский суверенитет на поселенческие анклавы, заявил РИА Новости политолог Арик Эльман.
"Аннексия не должна была начаться 1 июля - эта дата появилась в соглашении Ганца и Нетаньяху как момент, после которого премьер-министр может выносить предложения по аннексии на правительство без вето со стороны "Кахоль Лаван". Трудно представить себе, что "Кахоль Лаван" нарушит это соглашение и под угрозой выборов потребует от Нетаньяху отказаться от аннексии в любой ее форме", - считает Эльман. По его мнению, в первую очередь это связано с тем, что, по данным социологов, положение Ганца не самое прочное.
"Вместо этого Ганц и глава МИД Габи Ашкенази используют свое влияние изнутри, чтобы содействовать принятию такого решения об аннексии, которое будет соответствовать их представлению о том, какие территории в Иудее и Самарии (на Западном берегу реки Иордан - ред.) можно присоединить к Израилю, не нанеся при этом неисправимый ущерб отношениям Израиля с Иорданией и умеренными арабскими странами", - считает политолог.
Ранее Нетаньяху заявлял, что распространение суверенитета Израиля на части Западного берега реки Иордан произойдет в июле и намерений менять эту дату нет. Это не произошло до настоящего времени не только из-за дискуссий в правительстве, но и из-за того, что Израиль не смог согласовать параметры аннексии с администрацией президента США Дональда Трампа.
"Еще один фактор, влияющий на процесс аннексии - это позиция США. Для администрации Трампа было важно с момента опубликования "сделки века", чтобы ее поддержка не ограничивалась только пределами израильского правого лагеря. Поэтому и в вопросе аннексии Вашингтон стремится поощрить Иерусалим достичь какого-то консенсуса, и это повлияет на параметры аннексии", - рассказал Эльман.
Однако в правом политическом лагере Израиля и даже в самом поселенческом движении есть силы, противодействующие решению об аннексии из-за того, что по плану Трампа, который предусматривает распространение израильского суверенитета на поселенческие анклавы Западного берега и Иорданской долины, в конечном итоге может появиться и палестинское государство, отмечает политолог.
"Нет, как мы видим, согласия и среди израильских правых - там продолжается борьба между прагматиками, которые хотят реализовать преимущество, данное Израилю президентом Трампом, и теми, для кого любое признание возможности создания палестинского государства в Иудее и Самарии остается идеологическим табу", - заключил эксперт.
Мирный план Белого дома, представленный США 28 января, признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима. Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.