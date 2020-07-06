https://ria.ru/20200706/1573929487.html
Спасатели приступили к работе на месте жесткой посадки Ми-2 под Ростовом
Спасатели приступили к работам по подъему из воды вертолета Ми-2, совершившего жесткую посадку в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T07:26
2020-07-06T07:26
ми-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ростовская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573929253_0:0:3019:1699_1400x0_80_0_0_7b1b215fb59f5940d05134996c1c918f.jpg
https://ria.ru/20200613/1572880440.html
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573929253_0:0:3019:1699_1400x0_80_0_0_7b1b215fb59f5940d05134996c1c918f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573929253_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_43f08c44c8034beec3c8cb6d58aa70df.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573929253_340:0:2387:2047_1400x0_80_0_0_d0be3e09ab6dff02ca217b44233bd33c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ростовская область, происшествия