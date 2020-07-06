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В Москве за шесть месяцев выпало порядка 70% годовой нормы осадков
Около 70% годовой нормы осадков выпало в Москве в первом полугодии 2020 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T05:08
татьяна позднякова
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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татьяна позднякова, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

В Москве за шесть месяцев выпало порядка 70% годовой нормы осадков

05:08 06.07.2020
717
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина на одной из улиц в Москве во время дождя
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Женщина на одной из улиц в Москве во время дождя. Архивное фото
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Около 70% годовой нормы осадков выпало в Москве в первом полугодии 2020 года, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В Москве количество осадков, выпавших за первые полгода, составляет 70% от годовой нормы. Это на самом деле очень много, ведь впереди ещё июль и август, которые также характеризуются большим количеством осадков", - сказал Вильфанд.
Ранее синоптики заявляли РИА Новости, что май 2020 года стал самым влажным за всю историю метеонаблюдений в Москве: к 9 утра 31 мая выпало 147 миллиметров осадков, то есть почти три месячные нормы.
Как отмечала РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, июнь в Москве также превысил норму по осадкам в 2-2,5 раза: при норме осадков 75 миллиметров на ВДНХ выпало 158,8 миллиметра, в районе МГУ норма 74 миллиметра, а выпало 193 миллиметра.
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