Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника ГЛОНАСС

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый за шесть лет запуск с космодрома Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" запланировали на август, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.

Отправку регулярно переносили с марта из-за задержек в производстве.

"Доставка спутника на космодром намечается в июле, а его запуск — на 6 августа", — уточнил собеседник агентства.

"Глонасс-К" должен выйти на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".

Первый такой спутник отправили в космос в феврале 2011 года, сейчас он проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" вывели в декабре 2014-го и с февраля 2016 года он работает по целевому назначению.

В феврале этого года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах на орбите появятся еще девять аппаратов.

Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от предыдущих "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", десять лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").