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https://ria.ru/20200706/1573928223.html
Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника ГЛОНАСС
Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" запланировали на август, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T08:53
распространение нового коронавируса
россия
плесецк (космодром)
глонасс (система навигации)
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россия, плесецк (космодром), глонасс (система навигации)

Источник рассказал о первом за шесть лет запуске спутника ГЛОНАСС

03:07 06.07.2020 (обновлено: 08:53 06.07.2020)
13439
© Фото : Минобороны РФПуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
Пуск ракеты-носителя среднего класса Союз-2.1б с космическим аппаратом системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк
© Фото : Минобороны РФ
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Первый за шесть лет запуск с космодрома Плесецк навигационного спутника нового поколения "Глонасс-К" запланировали на август, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космический отрасли.
Отправку регулярно переносили с марта из-за задержек в производстве.

"Доставка спутника на космодром намечается в июле, а его запуск — на 6 августа", — уточнил собеседник агентства.

"Глонасс-К" должен выйти на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат".
Первый такой спутник отправили в космос в феврале 2011 года, сейчас он проходит летные испытания. Второй "Глонасс-К" вывели в декабре 2014-го и с февраля 2016 года он работает по целевому назначению.
В феврале этого года представитель предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" Роман Фаткулин заявил, что в 2020-2022 годах на орбите появятся еще девять аппаратов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от предыдущих "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", десять лет — у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонассов-М" и два "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, один находится на летных испытаниях, один — на техническом обслуживании и два — в резерве. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
Восход Солнца из космоса. Иллюстрация
2 июля, 09:09РИА Наука
Ученые разработают способы изучения ионосферы Земли с помощью ГЛОНАСС
3021464410
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Распространение нового коронавирусаРоссияПлесецк (космодром)ГЛОНАСС (система навигации)
Популярные комментарии
Заявления Роскосмоса это неисчерпаемый источник смеха и позитивный заряд энергии на весь день. Молодцы, рогозинцы!
6 июля, 07:28
oo uu
5000016
рогозин достойный ученик путина, за что он его и держит, давно понял что понты и обещания могут принести больше денег и власти чем реально сделанная работа
6 июля, 08:21
Виталий Уржумцев
5000014
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