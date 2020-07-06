Как могла выглядеть самая первая икона

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. У православных — праздник Владимирской иконы Богоматери, самой почитаемой на Руси. По преданию, ее автор — апостол и евангелист Лука. Ученые также допускают, что этот ученик Христа вполне мог писать портреты Девы Марии. О чем свидетельствуют находки исследователей и как выглядели первые иконы — в материале РИА Новости.

Врач, юрист и живописец

Три, пять, десять или двадцать — о том, сколько Лука создал икон, церковные источники говорят по-разному. Некоторые образы, полагают верующие, он писал непосредственно с Богоматери.

Неудивительно, ведь Лука — один из первых последователей ее Сына. В Писании он — в числе семидесяти учеников, которых Спаситель благословил нести людям Слово Божие. А через 30 лет после обращения в новую веру он стал ближайшим соратником апостола Павла во время путешествия в Рим.

Именно свидетельства римских христиан, датируемые примерно 170 годом, донесли до наших дней сведения о Луке — он был врач, прекрасно знал право, слыл хорошим художником. Широкий разброс талантов неудивителен: античное образование было хоть и очень дорогим, но разносторонним. Будущий евангелист, вероятно, обучался в Антиохии — крупнейшем научном и культурном центре первых веков нашей эры.

© В. Шияновский Апостол Лука — иллюстрация из книги "Апостол" первопечатника Ивана Федорова © В. Шияновский Апостол Лука — иллюстрация из книги "Апостол" первопечатника Ивана Федорова

Считается, что он не только написал одно из четырех Евангелий и важнейшую для Церкви новозаветную книгу — "Деяния апостолов", но и стал первым иконописцем.

"Апостольский характер"

Устоявшихся типов иконографии Богородицы порядка девяти, а вот отдельных почитаемых образов — почти триста. Владимирская — самая известная из икон, приписываемых кисти Луки. Еще в их числе — Тихвинская, Иерусалимская, Ченстоховская, Корсунская, Виленская, Хахульская.

"Неужели им по две тысячи лет?" — задались вопросом исследователи. Споры вели и светские, и церковные ученые. Смущало то, что большинство икон сильно отличаются друг от друга.

Однако есть и общие черты — например, пронзительный взгляд Богоматери. Проникновенно смотрит и Младенец на руках Девы Марии. Исходя из этого предположили: у всех икон Богородицы были прототипы.

"Иконы, которые предание относит к Луке, — списки с образов, созданных евангелистом. Здесь вопрос терминологии: апостольские правила — или литургия — называются так не потому, что их написали апостолы. Просто они носят апостольский характер и авторитет. Так же и с иконами Богоматери, созданными Лукой", — рассуждал в середине XX века известный исследователь иконописи Леонид Успенский.

Со временем ученые выяснили: большинство икон, приписываемых Луке, датируются XI-XII веками, и Владимирская в их числе.

"Ее написали примерно в XII веке. Причем не на Руси, а в Константинополе", — отмечает Жанна Белик, начальник отдела экспертизы и искусствоведческих заключений Музея имени Андрея Рублева.

Однако особо почитают икону именно в России — из-за чудес, которые, по словам верующих, происходят после молитв перед Владимирской. Одно из них — избавление Москвы от нашествия войска хана Ахмата в 1480 году. Именно это событие вспоминают в православных храмах 6 июля.

Три первообраза

По мнению специалистов, Владимирскую икону скопировали с более раннего изображения.

Как гласит средневековая легенда, еще при жизни Богоматери апостол Лука под руководством архангела Гавриила написал три образа. "Благодать родившегося от меня, и моя с ними да пребудет", — произнесла, увидев их, Богородица.

Ученые определили, какие из приписываемых Луке икон — самые древние. Возможно, речь в легенде идет именно о них — это Киккская, Сумельская и Филермская.

Первая находится в Киккском монастыре на Кипре. Известно, что ее привезли из Константинополя в XI веке. А в византийскую столицу святыню доставили в IX-X веках из Египта. Это первый образ типа "Елеуса" (переводится с греческого на русский как "Умиление") — на нем младенец Иисус изображен прильнувшим к щеке Богоматери.

Сумельская икона положила начало иконографическому типу "Одигитрия" ("Путеводительница"). На таких иконах одной рукой Спаситель благословляет, а в другой держит свиток или книгу. Считается, что Сумельскую привезли в Грецию в конце IV века тоже из Египта.

© РИА Новости / Сергей Мамонтов Фреска в одном из домов города-музея под открытым небом Помпеи © РИА Новости / Сергей Мамонтов Фреска в одном из домов города-музея под открытым небом Помпеи

Филермская икона, самая необычная, относится к довольно редкому типу православной иконографии Богородицы — "Агиосоритисса" ("Святорачица"). На ней Мария изображена без младенца. Именно этот образ называют самым древним из трех.

Античные "родственники"

Однако все три, по мнению ученых, созданы не раньше VIII века в технике темперы — то есть художник скреплял пигменты природного происхождения яичным желтком. Раннехристианские иконы писали по-другому: краски смешивали с горячим воском.

CC0 / Public domain / Энкаустическая икона "Христос Пантократор" из Синайского монастыря CC0 / Public domain / Энкаустическая икона "Христос Пантократор" из Синайского монастыря

"В этой технике выполнена древнейшая икона "Христос Пантократор", которая хранится в Синайском монастыре и датируется примерно VI веком", — говорит Жанна Белик. И по композиции она больше похожа не на известные нам образы, а на древнеегипетские погребальные портреты.

В 1887 году в одной из пещер оазиса Эль-Фаюм в Египте британские археологи обнаружили несколько изображений мужских и женских лиц с высочайшим уровнем детализации — словно живые. Это так называемые фаюмские портреты.

CC0 / / Портрет жреца. Хавара, Египет, 140-160 годы нашей эры CC0 / / Портрет жреца. Хавара, Египет, 140-160 годы нашей эры

Датировка всех поразила — III век. Всего в Египте нашли около 90 фаюмских портретов, в том числе и I столетия нашей эры.

"Апостол Лука жил как раз в ту эпоху. Икон тогда не было. Он писал портреты, похожие на фаюмские", — объясняет настоятель храма Николы в Толмачах при Третьяковской галерее протоиерей Николай Соколов.