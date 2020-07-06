https://ria.ru/20200706/1573847140.html
О менеджере The Beatles снимут байопик
Шведский режиссер Юнас Окерлунд снимет байопик о менеджере The Beatles Брайане Эпстайне, сообщает The Guardian. РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T02:29
2020-07-06T02:29
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пол маккартни
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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музыка, новости культуры, джими хендрикс, пол маккартни, the beatles, ливерпуль
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости
. Шведский режиссер Юнас Окерлунд снимет байопик о менеджере The Beatles Брайане Эпстайне, сообщает
The Guardian.
Называться лента будет "Midas Man". Эпстайн "открыл" легендарную четверку, подписав с ними контракт в 1961 году. Пол Маккартни называл его пятым членом группы.
Помимо The Beatles он помог найти дорогу к славе Силле Блэк и Билли Дж. Крамеру, работал c Gerry and The Pacemakers. Он арендовал театр и ввел в нем практику рок-концертов, на которых выступали Джими Хендрикс и The Who.
"Эпстайн – один из самых необычных людей XX века. Его история пока как следует не рассказана. Он опережал свое время в плане видения музыки и поп-культуры", — рассказал продюсер ленты Тревор Битти.
"Он впервые встретил The Beatles в ноябре 1961 года, когда ему было 25, а в августе 1967 года он скончался. Это трагическая история. Но вместе с тем и жизнеутверждающая, поскольку всего за несколько лет он навсегда изменил попкультуру", — добавил продюсер фильма.
Брайан умер в 32 года от передозировки снотворного.
Съемки будут проходить в Ливерпуле. Предполагается, что лента выйдет уже в следующем году.