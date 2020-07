О менеджере The Beatles снимут байопик

. Шведский режиссер Юнас Окерлунд снимет байопик о менеджере The Beatles Брайане Эпстайне, сообщает The Guardian.

Помимо The Beatles он помог найти дорогу к славе Силле Блэк и Билли Дж. Крамеру, работал c Gerry and The Pacemakers. Он арендовал театр и ввел в нем практику рок-концертов, на которых выступали Джими Хендрикс и The Who.