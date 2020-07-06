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Операция "Завеса" по отправке в США специалистов из нацистской Германии
В конце Второй мировой войны (1939-1945) правительство Соединенных Штатов решило завладеть технологиями, которыми обладали немцы, поскольку Германия была... РИА Новости, 06.07.2020
2020-07-06T04:07
германия
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справки
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353
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60
германия, сша, справки

Операция "Завеса" по отправке в США специалистов из нацистской Германии

04:07 06.07.2020
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© AP PhotoДоктор Вернер фон Браун, президент США Джон Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон на заводе по сборке гигантской ракеты "Сатурн" 11
Доктор Вернер фон Браун, президент США Джон Кеннеди и вице-президент Линдон Джонсон на заводе по сборке гигантской ракеты Сатурн 11
© AP Photo
В конце Второй мировой войны (1939-1945) правительство Соединенных Штатов решило завладеть технологиями, которыми обладали немцы, поскольку Германия была технически хорошо оснащена. Гитлер использовал промышленность и людские ресурсы практически всей континентальной Европы. Перестроенная фашистами на военный лад промышленность была эффективной. Источники техники, вооружения и материалов для ведения войны были у Германии почти неисчерпаемыми, а качество – высоким.
Охоту за научными разработками Германии разведка США начала еще до окончания Второй мировой войны. В ноябре 1944 года Объединенный комитет начальников штабов США (Joint Chiefs of Staff, JCS) организовал Комитет промышленно-технической разведки с задачей "поиска в Германии технологий, полезных для послевоенной американской экономики", только в один подкомитет входили 380 специалистов, представляющие интересы семнадцати американских компаний.
Однако американцам было недостаточно только обладания документами и наработками для изучения и создания оружия. Управление стратегических служб США (предшественник ЦРУ) разработало секретную операцию Overcast (англ., "сплошная облачность", "завеса") по вывозу для работы в США ученых, инженеров и других специалистов разгромленной союзниками нацистской Германии. Одной из ее целей было недопущение утечки новых технологий в СССР.
Операция началась 6 июля 1945 года, когда вышел секретный меморандум Объединенного комитета начальников штабов под названием "Использование специалистов из Германии в науке и промышленности Соединенных Штатов". Сначала за нее отвечала служба военной разведки G-2. Через несколько месяцев ее выполнение было возложено на Объединенное разведывательное агентство (Joint Intelligence Objectives Agency, JIOA), созданное в 1945 году как подкомитет Объединенного разведывательного комитета (Joint Intelligence Committee, JIC) Объединенного комитета начальников штабов.
Президент США Гарри Трумэн не давал официального хода операции по вывозу из Германии специалистов до августа 1945 года. Он подчеркивал, что запрещена вербовка США специалистов с нацистским прошлым. Под эту категорию попадали почти все будущие фигуранты операции.
Однако Объединенное разведывательное агентство нашло способ избежать этого и стало переделывать биографии немецких специалистов, убрав из них все о связи с нацизмом, а некоторым ученым – придумало новые. Теперь они числились по документам "жертвами нацизма".
Долго операцию Overcast держать в секрете не получилось. О ней узнали американские СМИ и сразу назвали программу "ввозом в страну нацистских преступников". Для избежания огласки в марте 1946 года операцию переименовали в Paperclip ("скрепка"). Она была названа так, потому что скрепками крепили новые, чистые биографии немецким специалистам.
Первоначально в рамках операции Overcast предполагалось вывезти в Соединенные Штаты до 350 специалистов. В 1946 году JIOA стало настаивать на расширении программы и предоставлении американского гражданства одной тысяче немецких и австрийских ученых и техников. Президент Трумэн одобрил план JIOA в сентябре 1946 года.
В течение нескольких лет в рамках программы Overcast/Paperclip в США было переправлено более полутора тысяч немецких ученых (физиков, химиков, медиков), инженеров и техников. В частности, они осуществляли исследования в области химического оружия, использования психотропных веществ во время пыток и завоевания космоса. Пентагон доверил им руководство этими программами, на которые они оказали сильное влияние.
Самой крупной и известной "добычей" американской разведки стал Вернер фон Браун, создатель первой в мире боевой баллистической ракеты V-2 ("Фау-2", от нем. Vergeltungswaffe, "оружие возмездия"), применявшейся гитлеровским командованием для ударов по Лондону и Антверпену (Великобритания).
В начале мая 1945 года Вернер фон Браун вместе с большинством своих сотрудников сдался американским военным властям, передав им всю техническую документацию по V-2 и другим проектам, в том числе, по перспективной ракете А-9/А-10 межконтинентальной дальности, а также действующие образцы и испытательное оборудование.
Затем группу фон Брауна доставили в Форт Блисс (штат Техас, США), расположенный в непосредственной близости от ракетного полигона Уайт Сэндз в соседнем штате Нью Мексико. Именно эти места следует считать колыбелью американской ракетной программы.
В течение последующих 15 лет Вернер фон Браун работал в вооруженных силах Соединенных Штатов, создавая управляемые баллистические ракеты V-2, он следил за их запусками на испытательном полигоне Уайт Сэндз в рамках проекта "Гермес" (Hermes). В 1955 году Вернер фон Браун получил американское гражданство. Помимо чисто военных проектов, он руководил разработкой основных космических ракет, начиная с носителя "Юпитер-С" для первого американского спутника, и заканчивая "Сатурном V", на котором отправился к Луне экипаж "Аполлона 11". Фон Браун стал первым директором Центра космических полетов имени Маршалла (Marshall Space Flight Center) NASA, занимал пост заместителя директора NASA и начальника космодрома на мысе Канаверал.
Операция Overcast/Paperclip была совершенно секретной. Об этой операции даже не знали в Управлении специальных расследований министерства юстиции, которое занималось выслеживанием высокопоставленных нацистских военных по всему миру. Эта тайна сотрудничества правительственных чиновников с нацистами сохранялась десятилетиями.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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