Billboard составил список лучших летних треков из 90-х

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, составила список лучших летних песен, которые были популярны в 90-х годах, а также занимали в это время первое место в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.

Абсолютным лидером 1990-го года была Мэрайя Кэри. Заглавная песня "Vision of love" из одноименного дебютного альбома, написанная в стиле поп R&B, почти сразу стала главным хитом лета, а после еще 22 недели находилась в рейтинге Billboard hot 100, четыре из которых – под номером один.

В 1991 году главным хитмейкером лета был канадский певец Брайан Адамс и его композиция "Everything I do (I do it for you)" из фильма "Робин Гуд: Принц воров". В 1992 году исполнитель получил за эту работу премию "Грэмми" и номинацию на "Оскар".

В 1992 году все зажигали под ритмичный трек рэпера Sir Mix-a-Lot (Энтони Л. Рэй) "Baby got back", а в 1993 году под кавер хита Элвиса Пресли "Can’t help falling in love", только в исполнении британской группы UB40.

В 1994 году первое место в чарте Billboard было у группы All-4-One и их песни, созданной в жанре ритм-н-блюз, "I swear". В 1995 году была популярна композиция "Waterfalls", женской хип-хоп группы TLC.

В 1996 году дуэт Los Del Rio выпустил хит "Macarena", под который танцуют до сих пор. В следующем, 1997 году, рейтинг Billboard возглавил рэпер Puff Daddy с треком "I’ll be missing you".

В 1998 году главной песней лета стала "The boy is mine" в исполнении R&B-певиц Брэнди и Моники.

Закрывает это десятилетие американская певица и актриса Кристина Агилера, которая в 1999 году представила сингл "Genie in a bottle" из дебютного альбома Christina Aguilera.