Billboard составил список лучших летних треков из 90-х

Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, составила список лучших летних песен, которые были популярны в 90-х годах, а также занимали в это время первое место в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.

В 1991 году главным хитмейкером лета был канадский певец Брайан Адамс и его композиция "Everything I do (I do it for you)" из фильма "Робин Гуд: Принц воров". В 1992 году исполнитель получил за эту работу премию "Грэмми" и номинацию на "Оскар".