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Billboard составил список лучших летних треков из 90-х
Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, составила список лучших летних песен, которые были популярны в 90-х годах, а также... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T04:46
музыка
новости культуры
кристина агилера
мэрайя кэри
элвис пресли
культура
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музыка, новости культуры, кристина агилера, мэрайя кэри, элвис пресли

Billboard составил список лучших летних треков из 90-х

04:46 05.07.2020
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Анна Чан, автор журнала Billboard, посвященного музыкальной индустрии, составила список лучших летних песен, которые были популярны в 90-х годах, а также занимали в это время первое место в чартах Billboard's songs of the summer и Billboard hot 100.
Абсолютным лидером 1990-го года была Мэрайя Кэри. Заглавная песня "Vision of love" из одноименного дебютного альбома, написанная в стиле поп R&B, почти сразу стала главным хитом лета, а после еще 22 недели находилась в рейтинге Billboard hot 100, четыре из которых – под номером один.
В 1991 году главным хитмейкером лета был канадский певец Брайан Адамс и его композиция "Everything I do (I do it for you)" из фильма "Робин Гуд: Принц воров". В 1992 году исполнитель получил за эту работу премию "Грэмми" и номинацию на "Оскар".
В 1992 году все зажигали под ритмичный трек рэпера Sir Mix-a-Lot (Энтони Л. Рэй) "Baby got back", а в 1993 году под кавер хита Элвиса Пресли "Can’t help falling in love", только в исполнении британской группы UB40.
В 1994 году первое место в чарте Billboard было у группы All-4-One и их песни, созданной в жанре ритм-н-блюз, "I swear". В 1995 году была популярна композиция "Waterfalls", женской хип-хоп группы TLC.
В 1996 году дуэт Los Del Rio выпустил хит "Macarena", под который танцуют до сих пор. В следующем, 1997 году, рейтинг Billboard возглавил рэпер Puff Daddy с треком "I’ll be missing you".
В 1998 году главной песней лета стала "The boy is mine" в исполнении R&B-певиц Брэнди и Моники.
Закрывает это десятилетие американская певица и актриса Кристина Агилера, которая в 1999 году представила сингл "Genie in a bottle" из дебютного альбома Christina Aguilera.
Песня возглавляла рейтинг Billboard Hot 100 пять недель подряд, а после была номинирована на премию "Грэмми".
Кадр из клипа Клава Кока & NILETTO - Краш
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КультураМузыкаНовости культурыКристина АгилераМэрайя КэриЭлвис Пресли
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