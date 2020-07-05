Бикини в СССР: дерзко, модно, изобретательно

Пятого июля во всем мире отмечают День бикини. Сегодня маленьким купальником из двух частей никого не удивишь, а летом 1946 года, когда Луи Реар из Франции презентовал свой "разделенный Атом", в пляжной моде случился настоящий переполох. Провокационный наряд приняли далеко не сразу. Как это было в СССР, смотрите в фотоленте Ria.ru.