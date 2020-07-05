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Бикини в СССР: дерзко, модно, изобретательно
Пятого июля во всем мире отмечают День бикини. Сегодня маленьким купальником из двух частей никого не удивишь, а летом 1946 года, когда Луи Реар из Франции... РИА Новости, 05.07.2020
2020-07-05T09:03
день бикини
ссср
мода
фото
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день бикини, ссср, мода, фото, фото

Бикини в СССР: дерзко, модно, изобретательно

09:00 05.07.2020 (обновлено: 09:03 05.07.2020)
2707
Пятого июля во всем мире отмечают День бикини. Сегодня маленьким купальником из двух частей никого не удивишь, а летом 1946 года, когда Луи Реар из Франции презентовал свой "разделенный Атом", в пляжной моде случился настоящий переполох. Провокационный наряд приняли далеко не сразу. Как это было в СССР, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанк

Купальный костюм бикини теперь есть в гардеробе каждой девушки. Но были времена, когда его считали развратным и не всякая девушка решалась его носить.

Прогулка на яхте. 1963 год
1 из 16

Купальный костюм бикини теперь есть в гардеробе каждой девушки. Но были времена, когда его считали развратным и не всякая девушка решалась его носить.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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© РИА Новости / Владимир Акимов

Каждой эпохе соответствовал свой купальник. Эволюции пляжного костюма способствовало не только желание женщин нравиться и следовать моде, но и развитие спорта.

Оздоровительная гимнастика на пляже
2 из 16

Каждой эпохе соответствовал свой купальник. Эволюции пляжного костюма способствовало не только желание женщин нравиться и следовать моде, но и развитие спорта.

© РИА Новости / Владимир Акимов
© РИА Новости / Б. Елин

В гардеробе некоторых советских женщин бикини стали появляться еще в 1960-е годы.

Городской пляж в Сочи
3 из 16

В гардеробе некоторых советских женщин бикини стали появляться еще в 1960-е годы.

© РИА Новости / Б. Елин
© РИА Новости / Владимир Акимов / Перейти в фотобанк

Правда, тогда это были единичные модели, доступные лишь завзятым модницам.

Черноморское побережье Крыма, отдых на пляжах Гурзуфа
4 из 16

Правда, тогда это были единичные модели, доступные лишь завзятым модницам.

© РИА Новости / Владимир Акимов
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© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов

Актриса Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965 год.

Советская актриса театра и кино Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая Операция Ы и другие приключения Шурика
5 из 16

Актриса Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965 год.

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
© РИА Новости / Валерий Генде-Роте / Перейти в фотобанк

В те времена на пляжах чаще можно было встретить девушек в слитных купальниках.

Девушки на камне на пляже в Одессе
6 из 16

В те времена на пляжах чаще можно было встретить девушек в слитных купальниках.

© РИА Новости / Валерий Генде-Роте
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© РИА Новости / Яков Берлинер

Популярными бикини стали в 1970-е. Тенденцию подхватила молодежь, чутко реагирующая на все новое.

Латвийская ССР. Отдыхающие на Рижском взморье Юрмалы
7 из 16

Популярными бикини стали в 1970-е. Тенденцию подхватила молодежь, чутко реагирующая на все новое.

© РИА Новости / Яков Берлинер
© РИА Новости / МиранскийЧемпионка мира по воднолыжному спорту Наталья Румянцева.
Чемпионка мира по воднолыжному спорту Наталья Румянцева
8 из 16
Чемпионка мира по воднолыжному спорту Наталья Румянцева.
© РИА Новости / Миранский
© РИА Новости / Александр Макаро

Поначалу девушки, одетые лишь частично, шокировали "солидную" публику.

Коллекция женской одежды Весна-лето 1966 года
9 из 16

Поначалу девушки, одетые лишь частично, шокировали "солидную" публику.

© РИА Новости / Александр Макаро
© РИА Новости / Панов / Перейти в фотобанк

Считалось, что женщина должна быть скромной.

Украинская ССР. Девушка в желтом купальнике стоит у кромки моря
10 из 16

Считалось, что женщина должна быть скромной.

© РИА Новости / Панов
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© РИА Новости / Борис Ушмайкин

Первые бикини в Советском Союзе шили на дому из разной ткани, которую только могли найти или позволить себе модницы.

Отдыхающие в Домбае
11 из 16

Первые бикини в Советском Союзе шили на дому из разной ткани, которую только могли найти или позволить себе модницы.

© РИА Новости / Борис Ушмайкин
© РИА Новости / Василий Малышев

Эластичных тканей почти не было, поэтому основным материалом был ситец или хлопок.

Советская мода сезона весна-лето 1956 года
12 из 16

Эластичных тканей почти не было, поэтому основным материалом был ситец или хлопок.

© РИА Новости / Василий Малышев
© РИА Новости / Александр Моклецов

В 1970-е годы бикини появились в магазинах. Правда, выбор был небольшим, а расцветки — не такими яркими, как сегодня.

На пляже
13 из 16

В 1970-е годы бикини появились в магазинах. Правда, выбор был небольшим, а расцветки — не такими яркими, как сегодня.

© РИА Новости / Александр Моклецов
© РИА Новости / Н. Рахманов

Плавки стали ниже и более открытыми, а из лифа убрали чашки.

Отдыхающие на пляже пансионата в Пицунде
14 из 16

Плавки стали ниже и более открытыми, а из лифа убрали чашки.

© РИА Новости / Н. Рахманов
© РИА Новости / Поготов

Мини-купальник вдохновил дизайнеров на новые смелые "изобретения", такие как стринг-бикини, монокини (облегченный вариант сплошного купальника); танкини (с танк-топом вместо традиционного верха).

Оксана Коломенская, победительница конкурса Таганрогская красавица - 88, студентка Таганрогского радиотехнического института
15 из 16

Мини-купальник вдохновил дизайнеров на новые смелые "изобретения", такие как стринг-бикини, монокини (облегченный вариант сплошного купальника); танкини (с танк-топом вместо традиционного верха).

© РИА Новости / Поготов
© РИА Новости / Игорь Бойко / Перейти в фотобанк

"Бикини — это эмблема свободы, оно придает людям уверенность. Это веселье, игра и стиль жизни. Кроме того, бикини ассоциируется со скандалом, именно этим обусловлен его успех", — писала автор "Книги Бикини" и бывшая модель Келли Бенсаймон.

Призер I Всесоюзного конкурса красоты Мисс СССР - 89 Екатерина Мещерякова
16 из 16

"Бикини — это эмблема свободы, оно придает людям уверенность. Это веселье, игра и стиль жизни. Кроме того, бикини ассоциируется со скандалом, именно этим обусловлен его успех", — писала автор "Книги Бикини" и бывшая модель Келли Бенсаймон.

© РИА Новости / Игорь Бойко
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День БикиниСССРмодаФото
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