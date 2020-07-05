Бикини в СССР: дерзко, модно, изобретательно

Купальный костюм бикини теперь есть в гардеробе каждой девушки. Но были времена, когда его считали развратным и не всякая девушка решалась его носить.
Купальный костюм бикини теперь есть в гардеробе каждой девушки. Но были времена, когда его считали развратным и не всякая девушка решалась его носить.
Каждой эпохе соответствовал свой купальник. Эволюции пляжного костюма способствовало не только желание женщин нравиться и следовать моде, но и развитие спорта.
Каждой эпохе соответствовал свой купальник. Эволюции пляжного костюма способствовало не только желание женщин нравиться и следовать моде, но и развитие спорта.
В гардеробе некоторых советских женщин бикини стали появляться еще в 1960-е годы.
В гардеробе некоторых советских женщин бикини стали появляться еще в 1960-е годы.
Правда, тогда это были единичные модели, доступные лишь завзятым модницам.
Правда, тогда это были единичные модели, доступные лишь завзятым модницам.
Актриса Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965 год.
Актриса Наталья Игоревна Селезнева в легендарном купальнике из фильма Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", 1965 год.
В те времена на пляжах чаще можно было встретить девушек в слитных купальниках.
В те времена на пляжах чаще можно было встретить девушек в слитных купальниках.
Популярными бикини стали в 1970-е. Тенденцию подхватила молодежь, чутко реагирующая на все новое.
Популярными бикини стали в 1970-е. Тенденцию подхватила молодежь, чутко реагирующая на все новое.
Поначалу девушки, одетые лишь частично, шокировали "солидную" публику.
Поначалу девушки, одетые лишь частично, шокировали "солидную" публику.
Считалось, что женщина должна быть скромной.
Первые бикини в Советском Союзе шили на дому из разной ткани, которую только могли найти или позволить себе модницы.
Первые бикини в Советском Союзе шили на дому из разной ткани, которую только могли найти или позволить себе модницы.
Эластичных тканей почти не было, поэтому основным материалом был ситец или хлопок.
Эластичных тканей почти не было, поэтому основным материалом был ситец или хлопок.
В 1970-е годы бикини появились в магазинах. Правда, выбор был небольшим, а расцветки — не такими яркими, как сегодня.
В 1970-е годы бикини появились в магазинах. Правда, выбор был небольшим, а расцветки — не такими яркими, как сегодня.
Плавки стали ниже и более открытыми, а из лифа убрали чашки.
Мини-купальник вдохновил дизайнеров на новые смелые "изобретения", такие как стринг-бикини, монокини (облегченный вариант сплошного купальника); танкини (с танк-топом вместо традиционного верха).
Мини-купальник вдохновил дизайнеров на новые смелые "изобретения", такие как стринг-бикини, монокини (облегченный вариант сплошного купальника); танкини (с танк-топом вместо традиционного верха).
"Бикини — это эмблема свободы, оно придает людям уверенность. Это веселье, игра и стиль жизни. Кроме того, бикини ассоциируется со скандалом, именно этим обусловлен его успех", — писала автор "Книги Бикини" и бывшая модель Келли Бенсаймон.
"Бикини — это эмблема свободы, оно придает людям уверенность. Это веселье, игра и стиль жизни. Кроме того, бикини ассоциируется со скандалом, именно этим обусловлен его успех", — писала автор "Книги Бикини" и бывшая модель Келли Бенсаймон.