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Мишустин подписал постановление о создании заповедника в Якутии
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Якутии, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T14:18
республика саха (якутия)
михаил мишустин
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общество
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республика саха (якутия), михаил мишустин, федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), общество

Мишустин подписал постановление о создании заповедника в Якутии

12:19 04.07.2020 (обновлено: 14:18 04.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Якутии, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его площадь составит свыше 800 тысяч гектаров.
"Новый природный заповедник "Медвежьи острова" появится на территории Якутии. Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Создание этого заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц, а также среду их обитания. На этой территории отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, которые включены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.
Кроме того, добавляется, что хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых и промышленное рыболовство здесь не ведется.
Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды РФ. Ведомству поручили провести все необходимые мероприятия для открытия заповедника и до февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ.
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Как поясняет Всемирный фонд дикой природы (WWF) России, который готовил проект заповедной территории, основная территория заповедника - Медвежьи острова - это шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайнные льды весной выходят самки с медвежатами. Эта особенность группы островов стала одним из главных аргументов для создания заповедника на этой территории.
Новый государственный природный заповедник занимает 815 568 гектаров, в том числе и более 500 тысяч гектаров акватории Восточно-Сибирского моря, прилегающей к архипелагу Медвежьи острова.
Как уточняют экологи, на Медвежьих островах по меньшей мере последние 300 лет не было постоянного населения и не велась какая-либо хозяйственная деятельность, и природа здесь сохранилась в первозданном виде. В 1930-х годах на острове Четырехстолбовом, который входит в состав архипелага, находилась полярная станция, закрытая в конце прошлого века. Свое название остров получил по четырем столбам-кигиляхам высотой более 15 метров, расположенных на нем в момент его обнаружения.
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Республика Саха (Якутия)Михаил МишустинФедеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Общество
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