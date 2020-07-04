Мишустин подписал постановление о создании заповедника в Якутии

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании заповедника "Медвежьи острова" в Якутии, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечается, что заповедник охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты Индигиро-Колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Его площадь составит свыше 800 тысяч гектаров.

"Новый природный заповедник "Медвежьи острова" появится на территории Якутии. Постановление о его создании подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Создание этого заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц, а также среду их обитания. На этой территории отмечено 27 видов животных и 8 видов растений, которые включены в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы.

Кроме того, добавляется, что хозяйственная деятельность, добыча полезных ископаемых и промышленное рыболовство здесь не ведется.

Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды РФ. Ведомству поручили провести все необходимые мероприятия для открытия заповедника и до февраля 2021 года направить в Росреестр документы для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об установлении границ.

Как поясняет Всемирный фонд дикой природы ( WWF ) России, который готовил проект заповедной территории, основная территория заповедника - Медвежьи острова - это шесть островов неподалеку от устья реки Колымы. Здесь зафиксирована самая высокая концентрация родовых берлог белого медведя на участке от Таймыра до острова Врангеля, а на прилегающие припайнные льды весной выходят самки с медвежатами. Эта особенность группы островов стала одним из главных аргументов для создания заповедника на этой территории.

Новый государственный природный заповедник занимает 815 568 гектаров, в том числе и более 500 тысяч гектаров акватории Восточно-Сибирского моря, прилегающей к архипелагу Медвежьи острова.