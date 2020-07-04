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Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею
Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о трехлетнем запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T12:15
культура
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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элджей, служба безопасности украины, украина, в мире

Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею

12:15 04.07.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЭлджей
Элджей
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Элджей . Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о трехлетнем запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку), сообщается в реестре судебных решений.
В 2018 году Служба безопасности Украины запретила въезд российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) на территорию страны на три года.
"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года", - говорится на сайте суда от 25 июня.
Глава адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин сообщил, что решение суда не связано со сменой политического климата на Украине.
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"Постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею признано противоправным и было отменено Окружным административным судом города Киева. Сегодня получил на руки решение. Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины...", - написал Пронин в Instagram в пятницу.
Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.
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В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Власти Украины заявили, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, непричастна к событиям на юго-востоке страны и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
2102005
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КультураЭлджейСлужба безопасности УкраиныУкраинаВ мире
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