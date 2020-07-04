Киевский суд отменил запрет СБУ на въезд в страну Элджею

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины (СБУ) о трехлетнем запрете на въезд в страну российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку), сообщается в реестре судебных решений.

В 2018 году Служба безопасности Украины запретила въезд российскому рэперу Элджею (Алексею Узенюку) на территорию страны на три года.

"Признать противоправными действия Службы безопасности Украины по подготовке справки о наличии оснований для принятия постановления от 27 ноября 2018 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Признать противоправным и отменить постановление Службы безопасности о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года", - говорится на сайте суда от 25 июня.

Глава адвокатской компании, которая защищала интересы артиста в суде, Евгений Пронин сообщил, что решение суда не связано со сменой политического климата на Украине

"Постановление СБУ о запрете въезда на территорию Украины российскому рэперу Элджею признано противоправным и было отменено Окружным административным судом города Киева. Сегодня получил на руки решение. Поспешу предупредить, отмена произошла не в связи с изменением политического климата в стране, а в связи с тем, что Элджей не нарушал законодательство Украины...", - написал Пронин в Instagram в пятницу.

Министерство культуры Украины в августе 2015 года обнародовало "черный список" деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности". В числе артистов, попавших тогда в список, были Олег Газманов, Валерия, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно расширяется.

В 2015 году на Украине вступил в силу закон, который позволяет запретить показ фильмов, сериалов. Власти Украины заявили, что запрет касается всех "милитаристских" фильмов и сериалов, выпущенных после 1991 года, а также всей российской теле- и кинопродукции, созданной после 2014 года.