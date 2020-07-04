Жители Земли увидят парад планет

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, несмотря на то, что планеты соберутся в такую интересную конфигурацию, для науки явление интереса не представляет.

Как отмечали ранее в Московском планетарии, уже с 4 июля ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом.