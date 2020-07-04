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Жители Земли увидят парад планет
Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, несмотря на то, что планеты соберутся в такую интересную конфигурацию, для науки... РИА Новости, 04.07.2020
2020-07-04T01:48
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фаина рублева, владимир сурдин, весь мир

Жители Земли увидят парад планет

00:33 04.07.2020 (обновлено: 01:48 04.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЗвездное небо над тайгой в природном парке "Ергаки" в горах Западного Саяна в Красноярском крае
Звездное небо над тайгой в природном парке Ергаки в горах Западного Саяна в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Парад планет можно будет наблюдать с Земли с 4 июля до середины августа, несмотря на то, что планеты соберутся в такую интересную конфигурацию, для науки явление интереса не представляет.
Как отмечали ранее в Московском планетарии, уже с 4 июля ночью можно будет невооруженным взглядом наблюдать Юпитер и Сатурн (с полуночи) и Марс с двух часов ночи, а также Венеру в утренние часы. Меркурий, который сейчас засвечивает Солнце, будет виден только с 22 июля. Уран и Нептун в принципе не видны невооруженным взглядом.
Как рассказала РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева, не стоит при этом рассчитывать, что можно будет выйти на балкон и заметить, как планеты сгруппировались по одну сторону от Солнца. Она также напомнила, что в науке такого термина, как "парад планет" нет. Его придумали СМИ, чтобы привлечь внимание. Однако астрономы не против такого способа популяризации наблюдений за небесными явлениями.
"Влияния на нас парад планет никакого не окажет совершенно. Некоторые связывают его с какими-то катастрофами, уже и коронавирус приписывают, это бред. Мы в каком веке живем? Это просто регулярная повторяемость конфигурации планет. Она известна, она изучена. Наука им и не занимается, потому что никаких фактов получить из этого нельзя", - добавила Рублева.
Как отметил российский астроном Владимир Сурдин, парад в этом году не станет уникальным, примерно в такую же конфигурацию планеты сошлись около 20 лет назад. Кроме того, парад окажет небольшое гравитационное влияние на Солнце, на звезде могут возникнуть небольшие приливы.
Звездное небо
30 июня, 08:20РИА Наука
Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет
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РИА НаукаФаина РублеваВладимир СурдинВесь мир
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