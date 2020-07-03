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В СКФО выстроят систему преференций для инвесторов
Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на Северном Кавказе будет выстроена система преференций для инвесторов подобно... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T19:43
северный кавказ
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юрий трутнев
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северный кавказ, дальний восток, юрий трутнев, владивосток, экономика

В СКФО выстроят систему преференций для инвесторов

19:43 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЮрий Трутнев
Юрий Трутнев
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Юрий Трутнев. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на Северном Кавказе будет выстроена система преференций для инвесторов подобно созданной на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба вице-премьера.
Трутнев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с представителями французского делового сообщества. Отдельно рассматривалась возможность привлечения французских инвесторов в реализацию инвестиционных проектов на Северном Кавказе.
"Мы выстраиваем здесь систему преференций для инвесторов подобно той, что уже создана на Дальнем Востоке", - передает слова Трутнева пресс-служба.
На совещании Трутнев отметил, что французские инвестиции в Дальний Восток пока очень скромны.
"Реализован только один проект: в прошлом году крупнейшая компания "Леруа Мерлен", специализирующаяся на продаже строительных материалов, открыла во Владивостоке свой первый торговый центр. Считаю, что потенциал нашего сотрудничества на Дальнем Востоке намного больше", - отметил Юрий Трутнев.
Также вице-премьер обратил внимание представителей французских компаний на перспективы реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ.
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Северный КавказДальний ВостокЮрий ТрутневВладивостокЭкономика
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