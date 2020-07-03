В СКФО выстроят систему преференций для инвесторов

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что на Северном Кавказе будет выстроена система преференций для инвесторов подобно созданной на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Трутнев в формате видеоконференцсвязи провел встречу с представителями французского делового сообщества. Отдельно рассматривалась возможность привлечения французских инвесторов в реализацию инвестиционных проектов на Северном Кавказе.

"Мы выстраиваем здесь систему преференций для инвесторов подобно той, что уже создана на Дальнем Востоке", - передает слова Трутнева пресс-служба.

На совещании Трутнев отметил, что французские инвестиции в Дальний Восток пока очень скромны.

"Реализован только один проект: в прошлом году крупнейшая компания "Леруа Мерлен", специализирующаяся на продаже строительных материалов, открыла во Владивостоке свой первый торговый центр. Считаю, что потенциал нашего сотрудничества на Дальнем Востоке намного больше", - отметил Юрий Трутнев.