В группе по Конституции оценили предложение Путина продолжить работу

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Члены рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ рассказали РИА Новости, что с радостью и энтузиазмом восприняли предложение президента РФ Члены рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ рассказали РИА Новости, что с радостью и энтузиазмом восприняли предложение президента РФ Владимира Путина продолжить работу в новом формате, они уже готовят наработки для обсуждения на заседаниях.

Ранее Путин предложил рабочей группе продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона. Сопредседатель группы Талия Хабриева , в свою очередь, сообщила РИА Новости, что рабгруппа готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время.

Член группы, глава движения " Волонтеры Победы Ольга Амельченкова сказала, что у нее и ее коллег-членов рабочей группы "есть большое желание продолжать деятельность уже в рамках развития тех статей, тех новых поправок, которые теперь содержит конституция".

Она отметила, что "очень правильным" было решение включить в рабочую группу некоммерческий сектор, профсоюзы, деятелей культуры, а также людей, которые работают на селе. По словам Амельченковой, все члены рабгруппы - профессионалы в своем деле и хорошо знают те проблемы, которые волнуют людей. Результаты общероссийского голосования ещё раз говорят о том, что подготовленные поправки отражают потребности и проблемы, которые действительно волнуют простых граждан РФ, считает она.

"Поэтому у нас есть большой интерес и желание работать дальше. И, как мы сказали на рабочей группе, стать связью между теми людьми, которые принимают решения, голосуют за законы, и простыми гражданами, у которых есть обычные простые проблемы, о которых обязательно нужно говорить, и нужно доносить эти проблемы до самого высокого государственного уровня", - подчеркнула глава "Волонтеров Победы".

"Большой честью" считает для себя продолжение работы в группе уполномоченный по правам человека Свердловской области , член СПЧ Татьяна Мерзлякова.

"Я уполномоченный по правам человека, и люди приходят с разными проблемами. И часть из них мною вложены в эти поправки. И конечно, я должна мониторить... Для меня это и честь, и возможность помочь людям", - сказала Мерзлякова

Она уточнила, что уже подготовила ряд предложений, с которыми готова выступить на ближайших заседаниях, например, в сфере защиты труда.

Зампред СПЧ Ирина Киркора в свою очередь призналась, что у нее уже есть для рассмотрения на заседании рабочей группы "актуальнейший вопрос" - распределенная опека.

"Распределенная опека касается не только тех лиц, которые находятся в интернатных учреждениях. Это в первую очередь относится к тем лицам с ментальными нарушениями, которые проживают дома и которые в любой момент в случае смерти своих родителей или своего опекуна могут уйти в дом-интернат. И это самое страшное для всех родителей беспокойство, а таких у нас больше миллиона в стране", - поделилась своими наработками для обсуждения с рабгруппой Киркора.

Ещё один член рабочей группы, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова также поддержала предложение продолжить работу в новом формате.