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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200703/1573868724.html
В группе по Конституции оценили предложение Путина продолжить работу
Члены рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ рассказали РИА Новости, что с радостью и энтузиазмом восприняли предложение президента РФ Владимира РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T18:42
голосование по поправкам в конституцию
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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волонтеры победы, ольга амельченкова, юрий мерзляков, екатерина лахова, свердловская область, общество

В группе по Конституции оценили предложение Путина продолжить работу

18:42 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Члены рабочей группы по подготовке поправок к Конституции РФ рассказали РИА Новости, что с радостью и энтузиазмом восприняли предложение президента РФ Владимира Путина продолжить работу в новом формате, они уже готовят наработки для обсуждения на заседаниях.
Ранее Путин предложил рабочей группе продолжить работу: по его мнению, она может заняться мониторингом реализации положений основного закона. Сопредседатель группы Талия Хабриева, в свою очередь, сообщила РИА Новости, что рабгруппа готова продолжить работу в новом формате, первое заседание состоится в самое ближайшее время.
Член группы, глава движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сказала, что у нее и ее коллег-членов рабочей группы "есть большое желание продолжать деятельность уже в рамках развития тех статей, тех новых поправок, которые теперь содержит конституция".
Она отметила, что "очень правильным" было решение включить в рабочую группу некоммерческий сектор, профсоюзы, деятелей культуры, а также людей, которые работают на селе. По словам Амельченковой, все члены рабгруппы - профессионалы в своем деле и хорошо знают те проблемы, которые волнуют людей. Результаты общероссийского голосования ещё раз говорят о том, что подготовленные поправки отражают потребности и проблемы, которые действительно волнуют простых граждан РФ, считает она.
Талия Хабриева
Вчера, 17:45Голосование по поправкам в Конституцию
Рабочая группа обсудит проекты, исполняющие положения новой Конституции
"Поэтому у нас есть большой интерес и желание работать дальше. И, как мы сказали на рабочей группе, стать связью между теми людьми, которые принимают решения, голосуют за законы, и простыми гражданами, у которых есть обычные простые проблемы, о которых обязательно нужно говорить, и нужно доносить эти проблемы до самого высокого государственного уровня", - подчеркнула глава "Волонтеров Победы".
"Большой честью" считает для себя продолжение работы в группе уполномоченный по правам человека Свердловской области, член СПЧ Татьяна Мерзлякова.
"Я уполномоченный по правам человека, и люди приходят с разными проблемами. И часть из них мною вложены в эти поправки. И конечно, я должна мониторить... Для меня это и честь, и возможность помочь людям", - сказала Мерзлякова.
Она уточнила, что уже подготовила ряд предложений, с которыми готова выступить на ближайших заседаниях, например, в сфере защиты труда.
Зампред СПЧ Ирина Киркора в свою очередь призналась, что у нее уже есть для рассмотрения на заседании рабочей группы "актуальнейший вопрос" - распределенная опека.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Вчера, 17:12Голосование по поправкам в Конституцию
Путин оценил деятельность рабочей группы по поправкам в Конституцию
"Распределенная опека касается не только тех лиц, которые находятся в интернатных учреждениях. Это в первую очередь относится к тем лицам с ментальными нарушениями, которые проживают дома и которые в любой момент в случае смерти своих родителей или своего опекуна могут уйти в дом-интернат. И это самое страшное для всех родителей беспокойство, а таких у нас больше миллиона в стране", - поделилась своими наработками для обсуждения с рабгруппой Киркора.
Ещё один член рабочей группы, председатель Союза женщин России Екатерина Лахова также поддержала предложение продолжить работу в новом формате.
"Я думаю, что все, конечно, обрадовались и готовы остаться. Потому что у нас сразу возникают какие-то определенные вопросы, ведь реализовывать будет сложно - надо будет принимать около 100 законов. Поэтому хотелось, чтобы все-таки вот те ценности и приоритеты, которые в конституции были закреплены, и поправки, которые прошли, чтобы они действительно были реализованы, а не только на словах", - подчеркнула Лахова.
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Голосование по поправкам в КонституциюВолонтеры ПобедыОльга АмельченковаЮрий МерзляковЕкатерина ЛаховаСвердловская областьОбщество
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