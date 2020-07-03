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Генерал объяснил выход США из ДРСМД
Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, в том числе ядерным, поэтому они так легко отказались и от Договора о... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:55
россия
выход сша из договора о рсмд
евгений бужинский
александр фомин
сша
безопасность
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
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россия, выход сша из договора о рсмд, евгений бужинский, александр фомин, сша, безопасность

Генерал объяснил выход США из ДРСМД

17:55 03.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
24 февраля 2012. Старший вице-президент Центра политических исследований России Евгений Бужинский
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, в том числе ядерным, поэтому они так легко отказались и от Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил во вторник РИА Новости бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Евгений Бужинский.
Так он прокомментировал заявление замглавы МО РФ Александра Фомина, что США ведут последовательную политику отказа от обязательств в контроле над вооружениями, чтобы обеспечить условия для военного доминирования.
"Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Они считают, что они самые сильные, у них больше всех возможностей и денег, поэтому смысла заключать договоры нет, по мнению американцев все ограничивающие договоры в пользу русских", - заявил Бужинский.
По мнению генерала, шансов продлить ДРСМД не осталось, "США официально уведомили, что выходят из договора и изменить их решение сможет, наверное, только полный отказа России от ядерного вооружения".
Джон Болтон
Вчера, 16:50
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
2801021
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РоссияВыход США из договора о РСМДЕвгений БужинскийАлександр ФоминСШАБезопасность
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