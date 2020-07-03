Генерал объяснил выход США из ДРСМД

"Американцам нужен предлог, чтобы выйти из ДРСМД, поэтому они предъявляют необоснованные и бессмысленные требования и разрушают договор за договором. Нынешней американской администрации совсем не нужна система контроля за вооружением, и ядерным в том числе. Они считают, что они самые сильные, у них больше всех возможностей и денег, поэтому смысла заключать договоры нет, по мнению американцев все ограничивающие договоры в пользу русских", - заявил Бужинский.