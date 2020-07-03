Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности

"Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

"Отметив высокое значение проведенного 24 июня Парада Победы, председатель Совета национальной безопасности Израиля заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", - добавляется в пресс-релизе.