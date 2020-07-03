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Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:32
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353
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россия, николай патрушев, израиль, в мире

Патрушев обсудил с израильским коллегой вопросы безопасности

17:32 03.07.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббатом, они, в частности, обсудили вопросы безопасности и противодействия коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба аппарата СБ РФ.
"Стороны обсудили ряд вопросов российско-израильского сотрудничества в сфере безопасности, обменялись мнениями по международной ситуации, отдельно рассмотрели тематику противодействия новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Кроме того, Меир Бен-Шаббат поздравил Николая Патрушева с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, отмечается в сообщении.
"Отметив высокое значение проведенного 24 июня Парада Победы, председатель Совета национальной безопасности Израиля заверил российскую сторону в неизменности политики Израиля по сохранению исторической памяти о Второй мировой войне", - добавляется в пресс-релизе.
Зеев Элькин
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РоссияНиколай ПатрушевИзраильВ мире
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