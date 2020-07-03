Бундестаг ужесточил правила для рекламы табачных изделий

Согласно законопроекту, реклама табачных изделий будет в значительной степени ограничена. Это касается уличной рекламы, за исключением оформления специализированных магазинов по продаже сигарет. Реклама сигарет и табачных изделий в кино на сеансах для детей и подростков запрещена. Раздача в общественных местах сигарет в рамках промоакций и пиар-кампаний вне пределов специализированных магазинов запрещена.

Новое регулирование для кинорекламы вступит в силу до конца года, ограничения для уличной рекламы будут реализованы постепенно: с 1 января 2022 года для табачных изделий, с 1 января 2023 года для кальянов, с 1 января 2024 года для электронных сигарет.