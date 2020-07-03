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Бундестаг ужесточил правила для рекламы табачных изделий
Бундестаг ФРГ ужесточил правила для рекламы табачных изделий, соответствующий законопроект принят в ночь на пятницу. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:25
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353
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бундестаг германии, германия, общество

Бундестаг ужесточил правила для рекламы табачных изделий

17:25 03.07.2020
25
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкГерманский бундестаг в Берлине
Германский бундестаг в Берлине
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 3 июл - РИА Новости. Бундестаг ФРГ ужесточил правила для рекламы табачных изделий, соответствующий законопроект принят в ночь на пятницу.
Согласно законопроекту, реклама табачных изделий будет в значительной степени ограничена. Это касается уличной рекламы, за исключением оформления специализированных магазинов по продаже сигарет. Реклама сигарет и табачных изделий в кино на сеансах для детей и подростков запрещена. Раздача в общественных местах сигарет в рамках промоакций и пиар-кампаний вне пределов специализированных магазинов запрещена.
Новое регулирование для кинорекламы вступит в силу до конца года, ограничения для уличной рекламы будут реализованы постепенно: с 1 января 2022 года для табачных изделий, с 1 января 2023 года для кальянов, с 1 января 2024 года для электронных сигарет.
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
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