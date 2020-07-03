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В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая
Заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая являются передергиванием фактов, заявил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T16:55
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353
60
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В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая

16:55 03.07.2020
290
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая являются передергиванием фактов, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное "передергивание" фактов", - сообщил он.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.
Здание Министерства иностранных дел РФ
25 июня, 17:32
США держат курс на размещение РСМД в разных регионах мира, заявили в МИД
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Выход США из договора о РСМДДжон БолтонДоговор о РСМДНАТОАлександр ФоминМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
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