В Минобороны оценили слова Болтона о повышении угрозы со стороны Китая

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Заявление бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая являются передергиванием фактов, заявил журналистам замглавы Минобороны РФ Александр Фомин.
"Что касается тезиса Джона Болтона о повышении угрозы со стороны Китая, хотел бы подчеркнуть, что это банальное "передергивание" фактов", - сообщил он.
Разрушение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), одного из столпов глобальной системы стратегической стабильности, произошло после решения США в августе 2019 года выйти из него якобы из-за нарушений со стороны России. Вашингтон обвинял Москву в разработке и испытании запрещенной ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО). В Москве утверждают, что ракета имеет разрешенный радиус действия – менее 500 километров. Китай не был участником договора РСМД. Этим обстоятельством США также объяснили свое намерение покинуть соглашение.