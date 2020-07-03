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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Индии
Посольство Белоруссии в Индии предложило всем желающим россиянам воспользоваться вывозным рейсом Дели-Минск 7 июля, сообщило посольство РФ. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:26
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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В посольстве рассказали о вывозном рейсе из Индии

14:26 03.07.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Посольство Белоруссии в Индии предложило всем желающим россиянам воспользоваться вывозным рейсом Дели-Минск 7 июля, сообщило посольство РФ.
"Седьмого состоится рейс авиакомпании "Белавиа" по маршруту Дели - Минск. Коллеги из посольства Белоруссии в Индии любезно предложили желающим воспользоваться им российским гражданам заполнить форму предварительной регистрации", - сообщило посольство.
Дипломаты отметили, что посольство Белоруссии просит заполнять регистрационную форму "только проживающим неподалеку от Дели и готовым к 17:00 7 июля с.г. прибыть в аэропорт, так как окончательное подтверждение возможности посадки на борт и ссылка на оплату билета (410 долл. США) поступят только 6 июля".
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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