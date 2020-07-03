Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573851023.html
Онлайн-конференция руководителя Центра спортивной медицины А. Жолинского
17 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководителя Центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России Андрея ЖОЛИНСКОГО.
2020-07-03T16:47
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573851023.jpg?1593784057
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1573851023.jpg?1593784057
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция руководителя Центра спортивной медицины А. Жолинского

14:23 03.07.2020 (обновлено: 16:47 03.07.2020)
12
17 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководителя Центра спортивной медицины и реабилитации Федерального медико-биологического агентства России Андрея ЖОЛИНСКОГО.
Задать вопрос

В мероприятии также примут участие:
- заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей ЛИТВИНЕНКО;
- врач сборной команды России по футболу Эдуард БЕЗУГЛОВ;
- врач мужской сборной команды России по гандболу Артем КРЫНЦИЛОВ.

Как врачи Центра участвовали в борьбе с пандемией коронавируса? Каков алгоритм возвращения учреждения к обычной работе с учетом постепенного возобновления спортивных соревнований?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Пензенский губернатор протестировал туннель для дезинфекции
Пензенский завод рассказал о "начинке" дезинфекционного туннеля
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал не потерять не вошедшие в Конституцию ценные предложения
Дети из городов России на пляже детского оздоровительного лагеря Лучистый в Евпатории
Указания Роспотребнадзора мало повлияют на отдых детей, считает эксперт
Юрий Шатунов на премьере фильма Ласковый май
Юрий Шатунов может подать иск о возмещении убытков
Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов
Олег Орлов: полеты в космос еще долго не будут полностью безопасны
Пресс-конференция Новые вызовы онкологической службе: COVID-19 в ММПЦ МИА Россия сегодня
Новые вызовы онкологической службе: COVID-19
Старый минарет на берегу Средиземного моря в Яффе
В Израиле рассказали, как курорты принимают туристов
Иллюстрация, показывающая, как липидные пузырьки повреждаются альфа-синуклеином белка Паркинсона
Ученые определили механизм разрушения клеток мозга при болезни Паркинсона
Марс
Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Горячий юпитер завернут в газовую оболочку
"Это было потрясение". Ученый — о планетах, которых не должно быть
Арепливир
Зонтик от коронавируса. Отечественный препарат защитит от осенней волны
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Вирусологическая лаборатория Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
В Роспотребнадзоре предупредили о риске новой пандемии свиного гриппа
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния