Онлайн-конференция руководителя Центра спортивной медицины А. Жолинского

- заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей ЛИТВИНЕНКО;- врач сборной команды России по футболу Эдуард БЕЗУГЛОВ;- врач мужской сборной команды России по гандболу Артем КРЫНЦИЛОВ.Как врачи Центра участвовали в борьбе с пандемией коронавируса? Каков алгоритм возвращения учреждения к обычной работе с учетом постепенного возобновления спортивных соревнований?