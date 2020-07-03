Онлайн-конференция руководителя Центра спортивной медицины А. Жолинского

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В мероприятии также примут участие:
- заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей ЛИТВИНЕНКО;
- врач сборной команды России по футболу Эдуард БЕЗУГЛОВ;
- врач мужской сборной команды России по гандболу Артем КРЫНЦИЛОВ.
Как врачи Центра участвовали в борьбе с пандемией коронавируса? Каков алгоритм возвращения учреждения к обычной работе с учетом постепенного возобновления спортивных соревнований?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В мероприятии также примут участие:
- заместитель начальника отдела медицинского обеспечения сборных команд и соревнований Андрей ЛИТВИНЕНКО;
- врач сборной команды России по футболу Эдуард БЕЗУГЛОВ;
- врач мужской сборной команды России по гандболу Артем КРЫНЦИЛОВ.
Как врачи Центра участвовали в борьбе с пандемией коронавируса? Каков алгоритм возвращения учреждения к обычной работе с учетом постепенного возобновления спортивных соревнований?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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