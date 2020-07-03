Эксперт оценил назначение Кастекса новым премьером Франции

"Жан Кастекс - малоизвестный широкой публике чиновник, французский политик, он был заместителем (Эдуара) Филиппа по вопросам, связанным с коронавирусом (по вопросам выхода Франции из режима изоляции после COVID-19). Эта политика была очень востребована в прошедшие месяцы, он показал себя очень достойно на этом сложном участке", - сказал Федоров.