Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573850293.html
Эксперт оценил назначение Кастекса новым премьером Франции
Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс – малоизвестный широкой публике чиновник, он был заместителем бывшего премьера страны Эдуара Филиппа по вопросам... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:11
жан кастекс
сергей федоров
эдуар филипп
эммануэль макрон
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025022_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_9568bc74c555c900667617a911b4eeac.jpg
https://ria.ru/20200703/1573840288.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025022_0:103:3072:1831_1400x0_80_0_0_9568bc74c555c900667617a911b4eeac.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025022_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_5f00e37dfcea788196802e4ec8af1cc9.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569025022_834:422:2242:1830_1400x0_80_0_0_51a9716e3397932921a50563a2fbfcce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жан кастекс, сергей федоров, эдуар филипп, эммануэль макрон, франция, в мире

Эксперт оценил назначение Кастекса новым премьером Франции

14:11 03.07.2020
322
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкВид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
Вид на безлюдные Елисейские поля с площади Согласия в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс – малоизвестный широкой публике чиновник, он был заместителем бывшего премьера страны Эдуара Филиппа по вопросам выхода Франции из режима изоляции после COVID-19 и очень достойно показал себя на этом сложном участке работы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.
Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса после того, как Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку.
"Жан Кастекс - малоизвестный широкой публике чиновник, французский политик, он был заместителем (Эдуара) Филиппа по вопросам, связанным с коронавирусом (по вопросам выхода Франции из режима изоляции после COVID-19). Эта политика была очень востребована в прошедшие месяцы, он показал себя очень достойно на этом сложном участке", - сказал Федоров.
Он также отметил, что Кастекс имеет достаточный опыт работы в местных органах власти.
Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Эдуард Филипп
Вчера, 12:14
Биография Эдуара Филиппа
100000
Обсудить 0
Жан КастексСергей ФедоровЭдуар ФилиппЭммануэль МакронФранцияВ мире
Рекомендуем
Wi-fi роутер
На Сахалине и Курилах пропал интернет
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года на избирательном участке
Юрист объяснил поправку о приоритете Конституции над международным правом
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии предложил расширить шенгенскую зону
Актер Михаил Ефремов во время возвращения после допроса по делу о ДТП в квартиру, где он отбывает домашний арест
Адвокат сообщил об отказе Ефремова признать вину в ДТП
Значок и нашивка на форме сотрудника ФСИН
Экс-чиновник, продавший МиГ-31 по 153 рубля, познакомится с делом в СИЗО
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Абхазия предложила Мишустину открыть границы для туристов
В фирменном салоне Samsung Electronics в Москве
Samsung случайно показала новый флагманский смартфон
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не рассматривают вопрос о переносе выборов в Госдуму
Эдуар Филипп
Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
Здание российского посольства в Латвии
Посольство в Риге прокомментировало запрет на вещание RT в Латвии
Пляж в Москве
Пляжи в Москве остаются закрытыми из-за COVID-19
Букингемский дворец в Лондоне
СМИ: британское правительство победило на аукционе по покупке OneWeb
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина
Бундестаг принял закон о прекращении использования угля в энергетике
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ объяснили лишение схиигумена Сергия сана
Жан Кастекс
Макрон назначил Жана Кастекса на должность премьер-министра
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:27СМИ: Геннадий Хазанов попал в больницу
03:23В Африке старинный поезд превратиться в роскошный отель
03:19США направили два авианосца в Южно-Китайское море, сообщают СМИ
03:16В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19
03:13Эксперт призвал не искать политику в рекомендациях ЕС по открытию границ
03:09Россияне стали чаще ломать руки и ноги
03:05Раскрыты детали выхода космического туриста в открытый космос в 2023 году
03:03Источник: "Армату" протестировали в беспилотном режиме
02:58В России за сутки потушили 78 природных пожаров
02:50Разин прокомментировал решение суда по иску Шатунова
02:46Документы в избирком подали 16 претендентов на пост главы Камчатки
02:44Музеи, кино и театры могут открыться в Сан-Паулу в конце месяца
02:21СМИ: в Мексике в подводных пещерах нашли минеральные шахты древних людей
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя удалить навсегда свой цифровой след
02:09В штате Массачусетс произошла стрельба в торговом центре, сообщили СМИ
02:02Названы самые безопасные места во время летней грозы
02:00Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 11 миллионов
01:53В Японии для 145 тысяч человек объявили и рекомендовали эвакуацию
01:39По меньшей мере четыре человека ранены при стрельбе в магазине в Алабаме
01:38СМИ: Белый дом намерен провести беседы с чиновниками Пентагона о карьере
Лента новостейМолния