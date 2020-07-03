Эксперт оценил назначение Кастекса новым премьером Франции

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Новый премьер-министр Франции Жан Кастекс – малоизвестный широкой публике чиновник, он был заместителем бывшего премьера страны Эдуара Филиппа по вопросам выхода Франции из режима изоляции после COVID-19 и очень достойно показал себя на этом сложном участке работы, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, кандидат политических наук Сергей Федоров.
Президент Франции Эммнауэль Макрон назначил на должность премьер-министра страны Жана Кастекса после того, как Эдуар Филипп, занимавший должность главы правительства, подал в отставку.
"Жан Кастекс - малоизвестный широкой публике чиновник, французский политик, он был заместителем (Эдуара) Филиппа по вопросам, связанным с коронавирусом (по вопросам выхода Франции из режима изоляции после COVID-19). Эта политика была очень востребована в прошедшие месяцы, он показал себя очень достойно на этом сложном участке", - сказал Федоров.
Он также отметил, что Кастекс имеет достаточный опыт работы в местных органах власти.
Кастекс занимал должность мэра города Прад (департамент Восточные Пиренеи на юге Франции). В апреле ему также было поручено управлять процессом выхода страны из режима самоизоляции.
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