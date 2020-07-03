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Ракетный крейсер "Князь Владимир" прибыл на базу Северного флота
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в пятницу прибыл в главную базу подводных сил Северного флота РФ – Гаджиево в Мурманской... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T14:05
апл князь владимир
северный флот вмф россии
подводные лодки проекта 955 "борей"
севмаш
безопасность
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апл князь владимир, северный флот вмф россии, подводные лодки проекта 955 "борей", севмаш, безопасность

Ракетный крейсер "Князь Владимир" прибыл на базу Северного флота

13:46 03.07.2020 (обновлено: 14:05 03.07.2020)
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в пятницу прибыл в главную базу подводных сил Северного флота РФ – Гаджиево в Мурманской области, сообщила пресс-служба флота.
"На пирсе подводников встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители командования Краснознамённых подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск", - сообщили на флоте.
По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Владислава Дружина, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.
Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что "подводный крейсер "Князь Владимир" войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения – основу морских стратегических сил Российской Федерации".
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"На вооружении крейсера самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов", - приводит пресс-служба слова вице-адмирала Александра Моисеева.
Он также подчеркнул, что "это самое мирное оружие и его применение недопустимо, именно его наличие и постоянная готовность к применению являются гарантом мира и безопасности России".
Командующий Северным флотом поставил командованию подводных сил и экипажу крейсера задачу "в кратчайшие сроки, с учетом имеемого опыта испытаний и опыта эксплуатации крейсеров тира "Борей", освоить его, подготовить и заступить на боевое дежурство". На пирсе подводникам "Князя Владимира" командующий Северным флотом вручил государственные и ведомственные награды и почетные грамоты.
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" был заложен на "Севмаше" 30 июля 2012 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
29 июня, 10:14Сказано в эфире
Военный эксперт: подлодка "Князь Олег" превосходит своих собратьевСтали известны сроки передачи Военно-морскому флоту РФ новейшей атомной подлодки "Князь Олег" проекта 955А "Борей-А". В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец рассказал об особенностях субмарины.
От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.
"Князь Владимир" – четвертый из "Бореев", освоенный на Северном флоте.
Двенадцатого июня, в День России, на предприятии "Севмаш" в Северодвинске под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова на атомном подводном крейсере "Князь Владимир" был поднят Военно-морской флаг. Крейсер вошел в боевой состав Военно-морского флота России и был зачислен в состав Краснознаменной дивизии ракетных подводных лодок стратегического назначения подводных сил Северного флота.
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АПЛ Князь ВладимирСеверный флот ВМФ РоссииПодводные лодки проекта 955 "Борей"СевмашБезопасность
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