Ракетный крейсер "Князь Владимир" прибыл на базу Северного флота

МУРМАНСК, 3 июл – РИА Новости. Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" в пятницу прибыл в главную базу подводных сил Северного флота РФ – Гаджиево в Мурманской области , сообщила пресс-служба флота.

"На пирсе подводников встречали командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис , представители командования Краснознамённых подводных сил Северного флота, закрытого административно-территориального образования Александровск", - сообщили на флоте.

По докладу командира крейсера капитана 1 ранга Владислава Дружина, задачи межбазового перехода экипажем выполнены в полном объеме, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

Поздравляя экипаж корабля с прибытием в пункт постоянного базирования, командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что "подводный крейсер "Князь Владимир" войдет в состав группировки подводных крейсеров стратегического назначения – основу морских стратегических сил Российской Федерации".

"На вооружении крейсера самое современное оружие и уникальная техника, которые являются действенным фактором предотвращения вооруженных конфликтов", - приводит пресс-служба слова вице-адмирала Александра Моисеева.

Он также подчеркнул, что "это самое мирное оружие и его применение недопустимо, именно его наличие и постоянная готовность к применению являются гарантом мира и безопасности России".

Командующий Северным флотом поставил командованию подводных сил и экипажу крейсера задачу "в кратчайшие сроки, с учетом имеемого опыта испытаний и опыта эксплуатации крейсеров тира "Борей", освоить его, подготовить и заступить на боевое дежурство". На пирсе подводникам "Князя Владимира" командующий Северным флотом вручил государственные и ведомственные награды и почетные грамоты.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" был заложен на " Севмаше " 30 июля 2012 года. Корабль построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" (955А) и принадлежит к четвёртому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

От первых трёх "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

"Князь Владимир" – четвертый из "Бореев", освоенный на Северном флоте.