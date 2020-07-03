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"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ-2020
"Ростелеком" полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), впервые нарушения поможет выявлять технология анализа... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T13:42
единый государственный экзамен (егэ)
валерий ермаков
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
ростелеком
челябинск
общество
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единый государственный экзамен (егэ), валерий ермаков, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), ростелеком, челябинск, общество

"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ-2020

13:42 03.07.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШкольники перед началом единого государственного экзамена
Школьники перед началом единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Школьники перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. "Ростелеком" полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), впервые нарушения поможет выявлять технология анализа поведения с использованием нейросети, говорится в сообщении компании.
В нем уточняется, что в целом задействовано свыше 130 тысяч камер в более 5 тысячах пунктов проведения экзаменов. "Накануне экзаменов "Ростелеком" провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 70,8 тысячи аудиторий, ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением превысил 96% аудиторий", - говорится в сообщении.
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Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения.
Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. "Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети", - говорится в сообщении.
"Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным", - приводятся в сообщении слова вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова.
По его словам, в этом году технология машинного зрения будет запущена в пунктах проведения экзаменов в пяти субъектах, определенных Рособрнадзором. В следующем году эксперимент расширится на другие регионы. Техническую поддержку портала "Смотри.ЕГЭ" обеспечивает операторская площадка "Ростелеком Контакт-центр" в Челябинске. Специалисты следят за работой ПО и защищают портал от DDoS-атак. Общее время трансляции на портале www.smotriege.ru в период проведения экзаменов в 2020 году составит 15 дней, в оставшееся время портал будет работать в режиме отображения архивных данных. Одновременно следить за проведением экзаменов на портале могут 15 тысяч пользователей.
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Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Валерий ЕрмаковФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РостелекомЧелябинскОбщество
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