"Ростелеком" подготовил систему видеонаблюдения к проведению ЕГЭ-2020

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. " Ростелеком " полностью подготовил систему видеонаблюдения за Единым государственным экзаменом (ЕГЭ-2020), впервые нарушения поможет выявлять технология анализа поведения с использованием нейросети, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что в целом задействовано свыше 130 тысяч камер в более 5 тысячах пунктов проведения экзаменов. "Накануне экзаменов "Ростелеком" провел тестирование систем видеонаблюдения, размещенных в 70,8 тысячи аудиторий, ППЭ и региональных центрах обработки информации по всей стране. Охват видеонаблюдением превысил 96% аудиторий", - говорится в сообщении.

Видео из аудиторий будет транслироваться на портале видеонаблюдения smotriege.ru. В аудиториях, расположенных в труднодоступных местностях РФ, ведется видеозапись, которая сразу после окончания экзамена передается на портал видеонаблюдения с помощью специального программного обеспечения.

Контролировать проведение государственной аттестации в 2020 году будут более 16 тысяч федеральных онлайн-наблюдателей. "Впервые в этом году выявлять нарушения порядка проведения экзаменов также будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейросети", - говорится в сообщении.

"Искусственный интеллект будет анализировать видео с ЕГЭ, а при обнаружении подозрительной активности на экзамене подаст сигнал. Система автоматически сформирует "подозрение на нарушение" и запись с нужной минуты поступит на проверку к наблюдателю, а после — на утверждение к модератору. Такой многоступенчатый контроль позволит снизить количество онлайн-наблюдателей и сделать процесс сдачи экзаменов еще более прозрачным", - приводятся в сообщении слова вице-президента по работе с корпоративным и государственным сегментами "Ростелекома" Валерия Ермакова