На Сардинии легендарный бандит исчез перед приговором Верховного суда

РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Легендарный сардинский бандит Грациано Мезина по кличке Гратцианедду бесследно исчез из родного города Оргозоло за несколько часов до вынесения приговора по его делу Верховным кассационным судом Легендарный сардинский бандит Грациано Мезина по кличке Гратцианедду бесследно исчез из родного города Оргозоло за несколько часов до вынесения приговора по его делу Верховным кассационным судом Италии

В четверг около полуночи журналистам стало известно, что высшая судебная инстанция Италии отклонила ходатайство адвокатов 78-летнего Мезины. Таким образом, вынесенное в 2018 году решение апелляционного суда города Кальяри , приговорившего его к 30 годам тюрьмы за организацию международного наркотрафика, вступило в законную силу.

Впрочем, вердикт Верховного суда до сих пор не обнародован, и защитники Мезины утверждают, что не получали из Рима никакого официального уведомления. Зато сам Гратцианедду не стал дожидаться объявления окончательного приговора: в четверг впервые за последний месяц он не пришел отметиться в отделение карабинеров Оргозоло и бесследно исчез.

"Мы не имеем никаких сведений от Мезины. У него нет телефона", - заявила в пятницу журналистам его адвокат Мария Луиза Верньер.

Мезина был десятым ребенком в семье бедного пастуха из Оргозоло. В четвертом классе он избил учителя, был отчислен из школы и подался в подпаски. Впервые был арестован в возрасте 14 лет за незаконное ношение огнестрельного оружия, но бежал. Всего за решеткой он провел около 40 лет. За свою жизнь Гратцианедду совершил 22 побега из мест лишения свободы, причем десять удачно. Его побеги на Сардинии овеяны многочисленными легендами. Известно, например, что из тюрьмы Мезина зачастую сразу устремлялся в родной Оргозоло, где харизматичного бандита всегда ждали влюбленные женщины.

Кроме того, существует версия о том, что в конце 1960-х годов Гратцианедду во главе полукриминальных партизанских отрядов собирался совершить антиправительственный мятеж на Сардинии, превратив ее в "Остров Свободы" по кубинского образцу. Так или иначе, но Мезина неоднократно организовывал нападения на полицейских и военных, дерзкие ограбления и похищения богатых людей с целью получения выкупа. В 1992 году он выступил в роли посредника между итальянскими властями и преступниками, похитившими семилетнего Фарука Кассама, который был сыном управляющего престижным отелем на Изумрудном побережье Сардинии. Многие детали этой истории до сих пор не известны, но сам Мезина утверждал, что за голову мальчишки тогда был заплачен 1 миллиард лир.

В 1993 году бандит был вновь арестован после обнаружения у него целого арсенала оружия. За свои многочисленные преступления Мезина в итоге был приговорен к пожизненному тюремному заключению. Однако в 2003 году он подал прошение о помиловании, которое полтора года спустя было удовлетворено президентом Италии Карло Адзелио Чампи. Из тюрьмы он вернулся в Оргозоло, где начал работать гидом, рассказывая туристам о своих легендарных преступлениях и побегах. Планировалось даже его участие в одном из популярных телевизионных реалити-шоу, однако сардинские правоохранители установили, что Мезина организовал подпольную организацию, занимавшуюся международным наркотрафиком. В июне 2013 года Гратцианедду, который утверждал, что он невиновен, был опять заключен под стражу.