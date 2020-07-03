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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Встреча Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
Владимир Путин проводит заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T15:34
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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LIVE: Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
LIVE: Владимир Путин проводит встречу с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
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видео, конституция рф, владимир путин, общество
Встреча Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию
Владимир Путин проводит заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию.
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Встреча Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию

15:34 03.07.2020
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Владимир Путин проводит заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию.
Общероссийское голосование проходило с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97% процента, жалоб на серьезные нарушения не поступало.
По результатам обработки всех протоколов, за изменения выступили 77,92 процента проголосовавших (почти 58 миллионов россиян), против — 21,27 процента (около 16 миллионов человек).
17001016
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинОбщество
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