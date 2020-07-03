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Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем диагностики COVID-19, сообщило посольство РФ в Бишкеке. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:15
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз, бишкек, киргизия, общество

Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19

12:15 03.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем диагностики COVID-19, сообщило посольство РФ в Бишкеке.
"В ходе визита в Бишкек специалисты Роспотребнадзора провели переговоры в Министерстве здравоохранения​ Киргизии, посетили Национальный госпиталь, а также ряд других медицинских учреждений. Проведены консультации с киргизскими коллегами. Сегодня российская сторона передала 30 тысяч тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении посольства в Facebook.
На сегодняшний день общее количество зараженных в Киргизии возросло до 6767. Умерли 76 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 2655 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,5 миллиона случаев заражения, свыше 512 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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