В Подмосковье рассказали о правилах открытия кружков и секций

"Кружки и секции будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция помещений, ежедневные "утренние фильтры", соблюдение дистанции при рассадке", - цитирует пресс-служба слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Отмечается, что совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях будет исключено для безопасности обучающихся.