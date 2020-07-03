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В Подмосковье рассказали о правилах открытия кружков и секций
Учреждения дополнительного образования Подмосковья, которые откроются с понедельника, будут работать в соответствии с определенным стандартом, сообщили РИА... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T17:30
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353
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В Подмосковье рассказали о правилах открытия кружков и секций

12:09 03.07.2020 (обновлено: 17:30 03.07.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Максим Блинов
Московская область. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Учреждения дополнительного образования Подмосковья, которые откроются с понедельника, будут работать в соответствии с определенным стандартом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому с 6 июля в регионе могут возобновить деятельность кружки и секции, действующие на базе учреждений дополнительного образования.
"Кружки и секции будут открыты в соответствии с принятым стандартом: регулярная уборка и дезинфекция помещений, ежедневные "утренние фильтры", соблюдение дистанции при рассадке", - цитирует пресс-служба слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.
Отмечается, что совместное пребывание детей из разных кружков на спортивных и игровых площадках, в коридорах, вестибюлях и иных помещениях будет исключено для безопасности обучающихся.
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