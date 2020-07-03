https://ria.ru/20200703/1573834311.html
Попова оценила меры по профилактике COVID-19 в кафе и ресторанах
Рестораны и кафе, открывшиеся в РФ после послабления ограничений, связанных с пандемией, работают ответственно и соблюдает меры профилактики COVID-19, заявила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:03
2020-07-03T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1400x0_80_0_0_80de7f816f4a4f7d0fd6a1aaeb2bf4f9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество