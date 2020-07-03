Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200703/1573834311.html
Попова оценила меры по профилактике COVID-19 в кафе и ресторанах
Рестораны и кафе, открывшиеся в РФ после послабления ограничений, связанных с пандемией, работают ответственно и соблюдает меры профилактики COVID-19, заявила... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1400x0_80_0_0_80de7f816f4a4f7d0fd6a1aaeb2bf4f9.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_0:174:3026:1876_1400x0_80_0_0_80de7f816f4a4f7d0fd6a1aaeb2bf4f9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_148:0:2879:2048_1400x0_80_0_0_f055970a39d1c44eff69e16d0d58bc5b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569460223_534:0:2582:2048_1400x0_80_0_0_4cf49300e3ea9f1073518b1a533ac64a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова оценила меры по профилактике COVID-19 в кафе и ресторанах

11:03 03.07.2020
39
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Рестораны и кафе, открывшиеся в РФ после послабления ограничений, связанных с пандемией, работают ответственно и соблюдает меры профилактики COVID-19, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Но ресторанный бизнес выходит по-разному… Вы же сами знаете, что это разные сегменты, это разный уровень, в разных субъектах Российской Федерации разное отношение. Где-то еще едят дома и ни за что не пойдут есть куда-то, и привыкли готовить дома. Но все меняется. И хочу сказать, что все, что мы видим сегодня - те, кто начинает работать, работают ответственно. Это маски, это санитайзеры, это целый ряд других требований, которые безусловно соблюдаются", - сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов на Российско-арабском деловом совете
Богданов обсудил с палестинским послом ситуацию на Ближнем Востоке
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Попова рассказала о формировании иммунитета у переболевших COVID-19
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве
Ученые предсказывали появление пандемии, заявила Попова
Атомная подводная лодка Белгород во время спуска на воду на АО Производственное объединение Севмаш в Северодвинске
Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Роспотребнадзор подготовил почти 50 рекомендаций из-за рисков COVID-19
Московская область
В Подмосковье рассказали о правилах открытия кружков и секций
Врач проверяет капельницу у пациента в реанимации городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В России за сутки выявили 6718 случаев заражения коронавирусом
Медики на крыльце красной зоны
Ученый рассказал о новом средстве для лечения коронавируса
Москва
В Москве отметили снижение новых случаев коронавируса
Чрезвычайный и Полномочный Посол Финляндии в РФ Микко Хаутала
В Финляндии считают, что еще рано открывать границы с Россией
Врач у окна в госпитале
В России за сутки выписали 8915 человек после лечения COVID-19
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
В Москве выявили 659 новых случаев заражения коронавирусом
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
Медик у машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
В России за сутки умерли 176 пациентов с COVID-19
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В Москве зафиксировали наименьший прирост COVID-19 за сутки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:34Путин и Лукашенко во Ржеве обсудили двусторонние отношения
12:31Еще на одной ферме с норками в Нидерландах обнаружили коронавирус
12:31В Крым придет аномальная жара до 38 градусов
12:30В Кремле не примут во внимание обеспокоенность Запада из-за поправок
12:29Спикер парламента Ливии отметил дружеские отношения с Россией
12:29Половина россиян узнают новости из традиционных СМИ, показал опрос
12:28Песков рассказал о задачах глав регионов с низкой явкой на голосовании
12:27Песков оценил ситуацию с оставшимися в России гражданами СНГ
12:26Бастрыкин рассказал о новых уголовных делах по преступлениям нацизма
12:25Памфилова прокомментировала возможные досрочные выборы в Госдуму
12:24Суд удовлетворил иск Юрия Шатунова о правах на песни "Ласкового мая"
12:23Песков рассказал о контактах по вопросу открытия границ
12:22Епархиальный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена Сергия сана
12:22Полиция Москвы отсудила восемь миллионов рублей у организаторов акций
12:21Песков назвал приоритет работы Путина
12:20Мишустин поручил губернаторам лично следить за ситуацией на рынке труда
12:17Правительство продолжает работу над планом по восстановлению экономики
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
Лента новостейМолния