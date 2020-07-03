Глава Нацбанка Украины объяснил слова о "политическом давлении"

Кроме того, он назвал еще одним элементом давления публичную критику правления регулятора Советом Нацбанка и его председателем Богданом Данилишиным. "Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками Приватбанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", - добавил Смолий.