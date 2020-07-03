Глава Нацбанка Украины объяснил слова о "политическом давлении"

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Глава Национального банка Украины Яков Смолий пояснил, что подал в отставку из-за "политического давления" со стороны ряда депутатов Верховной рады и Совета НБУ.
Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка Украины заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности учреждения. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски. Президент Владимир Зеленский в четверг внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка. Позже он сообщил, что будет отстаивать независимость Нацбанка безотносительно того, кто его возглавит.
Смолий сообщил, что под "политическим давлением" имел в виду проект постановления об оценке деятельности Нацбанка, утвержденный профильным комитетом Верховной рады, а также судебные иски и попытку 64 депутатов обжаловать в Конституционном суде закон о банках. По его мнению, эти депутаты действуют в интересах бывших владельцев Приватбанка, в частности олигарха Игоря Коломойского.
"Народные депутаты хотят сорвать сотрудничество с МВФ - только утверждение этого закона было маяком нашей текущей программы… А также хотят "помочь" в борьбе за Приватбанк… При том давлении, в котором мы живем уже больше года…, когда на белое говорят черное, когда низкая инфляция – это "катастрофа для Украины"…, невозможно дальше делать вещи, которые мы делаем. Это мой вызов для того, чтобы сохранить независимость центрального банка, сохранить ту институциональную функциональность, которую мы старались выдержать", - цитирует Смолия издание "Зеркало недели".
Кроме того, он назвал еще одним элементом давления публичную критику правления регулятора Советом Нацбанка и его председателем Богданом Данилишиным. "Мы видим прямую политическую мотивированность позиций и решений некоторых отдельных членов Совета НБУ, в частности главы. Я напомню, что глава Совета неоднократно публично высказывал свои позиции относительно переговоров с бывшими собственниками Приватбанка, де-факто о возврате им уже здорового банка, который государство докапитализировало", - добавил Смолий.
Парламент Украины 13 мая принял закон, который сделает невозможным возврат Приватбанка его бывшему владельцу, украинскому бизнесмену Коломойскому. Принятие этого документа было критически важным для продолжения сотрудничества Киева с Международным валютным фондом. Группа депутатов Верховной рады обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционным так называемый "антиколомойский" закон о банках.
Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.