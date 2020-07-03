https://ria.ru/20200703/1573825002.html
Дожди спасают Европейскую Россию от "волн жары", сообщил климатолог
Сильные дожди в конце мая, июне и начале июля в центре Европейской России позволили насытить землю влагой и избежать "волн жары", которые по негативному... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T07:31
2020-07-03T07:31
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу), общество
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости.
Сильные дожди в конце мая, июне и начале июля в центре Европейской России позволили насытить землю влагой и избежать "волн жары", которые по негативному воздействию на здоровье людей могли бы приблизиться к лету 2010 года, сообщил РИА Новости старший преподаватель МГУ им. Ломоносова
, кандидат географических наук Павел Константинов
.
В июне в центральной части Европейской России наблюдалось две волны жары, но их протяженность не превышала четырех дней, а температура была не выше 32 градусов.
"Дожди сумасшедшие, которые прошли у нас в конце мая, июне и начале июля - это не очень здорово, но это прививка от "волн жары". Потому что для "волны жары" нужен дефицит влаги в преддверии теплого периода. Это было подтверждено и в 2010 году, когда "волне жары" предшествовал засушливый период. Такую ситуация можно сравнить с костюмом у пожарного, который в течение какого-то времени не дает пламени нагреть тело. Так и с "волной жары: если земля увлажнена, то в течение какого-то времени она нас предохраняет, потому что влага, испаряясь, охлаждает приземный слой воздуха. Но это не позволяет говорить о том, что экстремальных "волн жары" этим летом не будет", - сказал Константинов.