Дожди спасают Европейскую Россию от "волн жары", сообщил климатолог

"Дожди сумасшедшие, которые прошли у нас в конце мая, июне и начале июля - это не очень здорово, но это прививка от "волн жары". Потому что для "волны жары" нужен дефицит влаги в преддверии теплого периода. Это было подтверждено и в 2010 году, когда "волне жары" предшествовал засушливый период. Такую ситуация можно сравнить с костюмом у пожарного, который в течение какого-то времени не дает пламени нагреть тело. Так и с "волной жары: если земля увлажнена, то в течение какого-то времени она нас предохраняет, потому что влага, испаряясь, охлаждает приземный слой воздуха. Но это не позволяет говорить о том, что экстремальных "волн жары" этим летом не будет", - сказал Константинов.