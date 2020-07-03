https://ria.ru/20200703/1573824141.html
В ВКС рассказали о радиолокационных станциях "Контейнер"
Радиолокационные станции "Контейнер-3М", которыми сейчас оснащаются российские войска, будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, сообщил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:15
2020-07-03T06:15
новое оружие россии
воздушно-космические силы россии
ближний восток
сергей суровикин
безопасность
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https://ria.ru/20200703/1573824107.html
ближний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155353/23/1553532323_0:48:3092:1787_1400x0_80_0_0_0b81dc63508741659fcf7609574758fb.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воздушно-космические силы россии, ближний восток, сергей суровикин, безопасность