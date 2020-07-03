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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573824141.html
В ВКС рассказали о радиолокационных станциях "Контейнер"
Радиолокационные станции "Контейнер-3М", которыми сейчас оснащаются российские войска, будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, сообщил... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T06:15
новое оружие россии
воздушно-космические силы россии
ближний восток
сергей суровикин
безопасность
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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воздушно-космические силы россии, ближний восток, сергей суровикин, безопасность

В ВКС рассказали о радиолокационных станциях "Контейнер"

06:15 03.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
 Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Радиолокационные станции "Контейнер-3М", которыми сейчас оснащаются российские войска, будут контролировать воздушное пространство со всех направлений, сообщил главнокомандующий ВКС России Сергей Суровикин.
"В настоящее время организована работа по формированию еще трёх таких же радиолокационных станций: Сибирской, Восточной и Калининградской, что позволит контролировать воздушное пространство со всех стратегических воздушно-космических направлений", - сказал Суровикин в интервью газете "Красная звезда".
Он напомнил, что в декабре 2019 года заступила на боевое дежурство первая такая станция в Мордовии. Она ведёт разведку воздушного пространства над государствами Европы и Ближнего Востока.
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