На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру

"На космодроме Восточный к 2025 году будет создана вспомогательная инфраструктура, в том числе построены социальные объекты. В частности, в городе Циолковский будет построен новый жилой микрорайон. Также на космодроме будут созданы средства системы спасения экипажа, который полетит на корабле в 2025 году. Кроме того, к этому времени будет построен трассовый измерительный пункт "Сахалин", ряд объектов в центральной России", - сказали в пресс-службе госкорпорации.