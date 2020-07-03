Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20200703/1573823069.html
На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
Вспомогательная инфраструктура, в том числе социальные объекты, и средства системы спасения экипажа при пилотируемых запусках нового космического корабля "Орел" РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:24
хочу стать космонавтом
восточный (космодром)
космос - риа наука
ангара (ракета)
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_516:0:2653:1202_1400x0_80_0_0_ee427a2adca6a2513ee361fa3db4e9f5.jpg
https://ria.ru/20200703/1573822596.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_516:0:2653:1202_1400x0_80_0_0_ee427a2adca6a2513ee361fa3db4e9f5.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_250:0:2979:2047_1400x0_80_0_0_4456622ab9905fbf45d661a39a7ed02d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156234/24/1562342484_591:0:2597:2006_1400x0_80_0_0_aaa2d847d77004acdd20146d4426d3f1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
восточный (космодром), космос - риа наука, ангара (ракета), роскосмос

На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру

04:24 03.07.2020
335
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вспомогательная инфраструктура, в том числе социальные объекты, и средства системы спасения экипажа при пилотируемых запусках нового космического корабля "Орел" на ракете-носителе "Ангара" будут построены на Восточном к 2025 году, пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"На космодроме Восточный к 2025 году будет создана вспомогательная инфраструктура, в том числе построены социальные объекты. В частности, в городе Циолковский будет построен новый жилой микрорайон. Также на космодроме будут созданы средства системы спасения экипажа, который полетит на корабле в 2025 году. Кроме того, к этому времени будет построен трассовый измерительный пункт "Сахалин", ряд объектов в центральной России", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Там уточнили, что стартовый стол под ракету "Ангара-А5" и еще около 40 крупных уникальных инженерных сооружений будут построены до конца 2022 года. Пуск "Ангары" с кораблем "Орел" намечен на конец 2023 года - после проведения испытаний технологического оборудования.
"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года", - сказали в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе, это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Развитие космодрома Восточный на период 2017-2025 годов" ФЦП "Развитие космодромов на период 20172025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации".
Международная космическая станция
03:30Хочу стать космонавтом
"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
500000
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомВосточный (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Роскосмос
Рекомендуем
Полиция Колумбия патрулирует улицы Картахены
В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Самолет E4-B Boeing 747s
СМИ: Boeing останавливает производство легендарного 747-го лайнера
Море Лаптевых
Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
Международная космическая станция
"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
Судно северокорейских браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
Здание Пентагона. Архивное фото
Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
Выход в открытый космос
Модифицировать гены космонавтов можно уже сейчас, рассказал ученый
Покупка одежды
Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Дрон BRAERON
В России создали дрон-дальнобойщик
Управляемые ракеты класса воздух-воздух малого радиуса действия Р-73 у многоцелевого истребителя МиГ-31 ВКС РФ
Главком ВКС рассказал, как развивается аэродромная сеть в России
Мечеть в Маскате
В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:16Число случаев коронавируса в Литве выросло до 1828
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
Лента новостейМолния