На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Вспомогательная инфраструктура, в том числе социальные объекты, и средства системы спасения экипажа при пилотируемых запусках нового космического корабля "Орел" на ракете-носителе "Ангара" будут построены на Восточном к 2025 году, пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"На космодроме Восточный к 2025 году будет создана вспомогательная инфраструктура, в том числе построены социальные объекты. В частности, в городе Циолковский будет построен новый жилой микрорайон. Также на космодроме будут созданы средства системы спасения экипажа, который полетит на корабле в 2025 году. Кроме того, к этому времени будет построен трассовый измерительный пункт "Сахалин", ряд объектов в центральной России", - сказали в пресс-службе госкорпорации.
Там уточнили, что стартовый стол под ракету "Ангара-А5" и еще около 40 крупных уникальных инженерных сооружений будут построены до конца 2022 года. Пуск "Ангары" с кораблем "Орел" намечен на конец 2023 года - после проведения испытаний технологического оборудования.
"После первого пуска ракеты-носителя "Ангара-А5" работы по созданию второй очереди космодрома будут продолжаться до конца 2025 года", - сказали в пресс-службе.
Как пояснили в пресс-службе, это обусловлено необходимостью выполнения всех 19 мероприятий, предусмотренных подпрограммой "Развитие космодрома Восточный на период 2017-2025 годов" ФЦП "Развитие космодромов на период 20172025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации".