Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573822965.html
Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
Почти все домохозяйства в России могут позволить себе дарить подарки минимум один раз в год, но при этом только половина из них имеет возможность поменять... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:13
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_0:29:2000:1154_1400x0_80_0_0_9da4a6a47e599e82071c36e494005229.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692549.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_0:29:2000:1154_1400x0_80_0_0_9da4a6a47e599e82071c36e494005229.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_188:0:1968:1335_1400x0_80_0_0_3df16a2c4905d580c96068f9508aaf1c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/97636/10/976361018_410:0:1745:1335_1400x0_80_0_0_b15658ca7c5146c7b1befe35353cd154.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель

04:13 03.07.2020
1634
© Fotolia / alphaspiritПокупка одежды
Покупка одежды
© Fotolia / alphaspirit
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Почти все домохозяйства в России могут позволить себе дарить подарки минимум один раз в год, но при этом только половина из них имеет возможность поменять старую мебель, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Это связано с тем, что многие семьи предпочитают тратить деньги на образование детей и заботу о здоровье, а не на обновление обстановки, уверена заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.
Домашнее хозяйство – это лица, проживающие вместе, не обязательно связанные родством, но ведущие совместную жизнедеятельность, полностью или частично объединяя и расходуя свои средства. Домохозяйство может состоять из одного человека, живущего самостоятельно.
"Приведённые данные говорят о том, что россияне вполне могут себе позволить и дарить подарки, и принимать гостей, и совершать покупки одежды и обуви. И, конечно, чем больше численность населенного пункта, будь то город или село, тем выше эти возможности, так как лучше обеспеченность работой и, соответственно, лучше с доходами. Например, купить верхнюю одежду могут себе позволить более 85% опрашиваемых ", - объяснила Егорова РИА Новости.
"Дорогостоящие покупки или отдых с выездом могут себе позволить чуть меньше половины домохозяйств, но этому есть много причин. Конечно, первое место - финансовые затраты. Но ведь могут быть затраты на образование детей - и кто-то считает их более важными - на лечение кого-то из домочадцев, на покупку автомобиля или техники", - говорит эксперт.
"Доступность потребительских кредитов приводит к тому, что зачастую люди берут их, не задумываясь о дальнейшем - тот же самый отдых, насколько он необходим в этом году? Скорее нужно прививать населению финансовую грамотность, доступно объяснять все последствия кредитов и ответственность за себя и своих членов домохозяйств", - заключает специалист.
Посетители на ярмарке вакансий
30 июня, 16:20Распространение нового коронавируса
В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года
2201010
Обсудить 2
РоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
Рекомендуем
Певица Надежда Бабкина
Бабкина рассказала о странном явлении, увиденном при выходе из комы
Композитор и продюсер Максим Фадеев
Сын Сафронова высмеял похудевшего на сто килограммов Фадеева
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Заседание Высшего Евразийского экономического совета
Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
Киноцентр Октябрь приостановил работу в связи с пандемией коронавируса
Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Президент США Дональд Трамп
Трамп объяснил рост числа случаев COVID-19 в США
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов
Гинеколог назвал идеальный возраст для рождения первенца
Сотрудник ФСИН
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Океанская многоцелевая система Посейдон
В США назвали "ужасными проектами" российские "Буревестник" и "Посейдон"
Врач обходит пациентов в реанимации
Немецкий вирусолог пояснил, почему второй волны COVID-19 не будет
Раковые клетки
Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Самолет E4-B Boeing 747s
СМИ: Boeing останавливает производство легендарного 747-го лайнера
Мужчина, страдающий ожирением
Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Кремле прокомментировали итоги голосования по Конституции в НАО
Автомобили службы Яндекс Такси в Москве
Аналитики выяснили, сколько таксистов уехали из России из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:15Лаборатории трех стран займутся расследованием смертей слонов в Ботсване
12:15В Гонконге предъявили обвинение в нарушении закона о нацбезопасности
12:15Россия передала Киргизии 30 тысяч тест-систем для диагностики COVID-19
12:13Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
Лента новостейМолния