Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель

"Приведённые данные говорят о том, что россияне вполне могут себе позволить и дарить подарки, и принимать гостей, и совершать покупки одежды и обуви. И, конечно, чем больше численность населенного пункта, будь то город или село, тем выше эти возможности, так как лучше обеспеченность работой и, соответственно, лучше с доходами. Например, купить верхнюю одежду могут себе позволить более 85% опрашиваемых ", - объяснила Егорова РИА Новости.