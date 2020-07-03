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К 75-летию Боба Марли вышел новый клип на песню "No woman no cry"
На YouTube опубликовали новый официальный клип на песню ямайского музыканта Боба Марли "No woman no cry", посвященный 75-летию исполнителя и Международному дню... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T04:47
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
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музыка, новости культуры, youtube, боб марли, нью-йорк (город), ямайка, сша

К 75-летию Боба Марли вышел новый клип на песню "No woman no cry"

04:47 03.07.2020
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. На YouTube опубликовали новый официальный клип на песню ямайского музыканта Боба Марли "No woman no cry", посвященный 75-летию исполнителя и Международному дню регги, который отмечают в первый день июля, сообщает Smoothradio.
В ролике рассказывают о семье, проживающей в разных странах. Муж уезжает в США на заработки – в Нью-Йорке он устраивается таксистом. Жена остается с детьми дома на Ямайке. Несмотря на сложности, главных героев связывает любовь и общая цель – создать лучшую жизнь для детей.
По информации издания, клип снял Кристиан Меркадо Фигероа.
Песня "No woman no cry" была выпущена в 1974 году, когда Боб Марли играл в группе The Wailers. В итоге композиция вошла в студийный альбом музыкантов Natty dread и стала всемирно известным хитом.
Например, по версии журнала Rolling Stone, она расположена на 37-м месте в рейтинге 500 величайших песен в истории.
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КультураМузыкаНовости культурыYouTubeБоб МарлиНью-Йорк (город)ЯмайкаСША
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