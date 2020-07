К 75-летию Боба Марли вышел новый клип на песню "No woman no cry"

На YouTube опубликовали новый официальный клип на песню ямайского музыканта Боба Марли "No woman no cry", посвященный 75-летию исполнителя и Международному дню регги, который отмечают в первый день июля, сообщает Smoothradio.

Песня "No woman no cry" была выпущена в 1974 году, когда Боб Марли играл в группе The Wailers. В итоге композиция вошла в студийный альбом музыкантов Natty dread и стала всемирно известным хитом.