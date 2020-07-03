К 75-летию Боба Марли вышел новый клип на песню "No woman no cry"

В ролике рассказывают о семье, проживающей в разных странах. Муж уезжает в США на заработки – в Нью-Йорке он устраивается таксистом. Жена остается с детьми дома на Ямайке. Несмотря на сложности, главных героев связывает любовь и общая цель – создать лучшую жизнь для детей.