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Фонд "Система" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"
Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков и волонтеров будут доступны в специальном разделе на сайте одного из лидеров... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T11:00
россия
новости агентства
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости агентства

Фонд "Система" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"

11:00 03.07.2020
31
© Пожалуйста, дышите!/ РИА НовостиАкция "Пожалуйста, дышите!"
Акция Пожалуйста, дышите!
© Пожалуйста, дышите!/ РИА Новости
МОСКВА, 3 июл, - РИА Новости. Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков и волонтеров будут доступны в специальном разделе на сайте одного из лидеров социальной благотворительности в России - благотворительного фонда "Система". Сотрудники Группы АФК "Система" также примут участие в акции, поделившись своей историей о медике или волонтере, тех, кто помог или поддержал их в период пандемии COVID-19.
Говоря об акции "Пожалуйста, дышите!", президент Благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко подчеркнула: "С конца марта Благотворительный фонд "Система" одним из первых в России начал помогать медицинским работникам, находящимся на переднем фронте борьбы с COVID-19. Потому нам очень важно принять участие в инициативе "Пожалуйста, дышите!", организованной медиагруппой "Россия сегодня" в поддержку российских медиков и волонтеров, не только потому, что врачи наших клиник одними из первых включились в борьбу с пандемией, но и потому, что мы не хотим забыть уроки этого страшного времени. Мы призываем всех помнить о тяжелой и бескорыстной работе медиков в суровых условиях неизвестной болезни, когда за жизнь одного пациента приходилось бороться целыми врачебными бригадами, целыми больницами, всем миром. Давайте поделимся нашей памятью в рамках акции "Пожалуйста, дышите!"".
С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже несколько сотен историй о медиках и волонтерах со всей России, и они продолжают приходить. Именно поэтому медиагруппа "Россия сегодня", организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!", приняла решение сделать акцию бессрочной.
Комментируя такое решение, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, и поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции "Пожалуйста, дышите!" датами.
Врачи городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве переодеваются в защитные костюмы перед сменой
30 июня, 19:42
От пандемии не зависит. Акцию "Пожалуйста, дышите!" сделали бессрочной
Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале. Там же указаны полные правила акции.
Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.
Акцию поддержали информационные и отраслевые партнеры: Благотворительный фонд "Система", телеканал "Москва 24", ИД "Аргументы и факты", коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.
Благотворительный фонд "Система" — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК "Система". БФ "Система" инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности Корпорации.
Здание Государственного Исторического музея
19 июня, 12:30
О героях акции "Пожалуйста, дышите!" расскажут в ГИМ
Компании Группы АФК "Система" активно участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении зараженных. Суммарный вклад Корпорации в борьбу с коронавирусом в денежном выражении превысил 1 млрд рублей, включая инвестиции в разработку тестов для диагностики COVID-19, оснащение инфекционного стационара, бесплатные телемедицинские и психологические консультации тех, кто находится в самоизоляции; обеспечение медиков и персонала непрерывно работающих предприятий средствам индивидуальной защиты.
В апреле этого года "Система" и ее клиники создали Центр поддержки медицинских работников, задействованных в борьбе с коронавирусом. Задачей центра стало оказание централизованной и комплексной помощи медицинским работникам. Первой инициативой центра стала федеральная акция #СтранаБезВируса.
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РоссияНовости агентства
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