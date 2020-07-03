Фонд "Система" стал партнером акции "Пожалуйста, дышите!"

МОСКВА, 3 июл, - РИА Новости. Новости всенародной акции . Новости всенародной акции "Пожалуйста, дышите!" в поддержку российских медиков и волонтеров будут доступны в специальном разделе на сайте одного из лидеров социальной благотворительности в России - благотворительного фонда "Система" . Сотрудники Группы АФК "Система" также примут участие в акции, поделившись своей историей о медике или волонтере, тех, кто помог или поддержал их в период пандемии COVID-19.

Говоря об акции "Пожалуйста, дышите!", президент Благотворительного фонда "Система" Оксана Косаченко подчеркнула: "С конца марта Благотворительный фонд "Система" одним из первых в России начал помогать медицинским работникам, находящимся на переднем фронте борьбы с COVID-19. Потому нам очень важно принять участие в инициативе "Пожалуйста, дышите!", организованной медиагруппой "Россия сегодня" в поддержку российских медиков и волонтеров, не только потому, что врачи наших клиник одними из первых включились в борьбу с пандемией, но и потому, что мы не хотим забыть уроки этого страшного времени. Мы призываем всех помнить о тяжелой и бескорыстной работе медиков в суровых условиях неизвестной болезни, когда за жизнь одного пациента приходилось бороться целыми врачебными бригадами, целыми больницами, всем миром. Давайте поделимся нашей памятью в рамках акции "Пожалуйста, дышите!"".

С момента своего старта в конце мая акция "Пожалуйста, дышите!" стала по-настоящему всенародной – в ее активе уже несколько сотен историй о медиках и волонтерах со всей России, и они продолжают приходить. Именно поэтому медиагруппа "Россия сегодня", организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров "Пожалуйста, дышите!" , приняла решение сделать акцию бессрочной.

Комментируя такое решение, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев подчеркнул, что значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, и поэтому медиагруппа считает правильным не ограничивать сроки акции "Пожалуйста, дышите!" датами.

Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале . Там же указаны полные правила акции.

Акция "Пожалуйста, дышите!" - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА "Россия сегодня" при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации, ВОД "Волонтеры-медики" и Ассоциации волонтерских центров, а также АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф . Генеральным партнером акции стала ВГТРК.

Благотворительный фонд "Система" — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году как оператор социальной деятельности компаний Группы АФК "Система". БФ "Система" инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности Корпорации.

Компании Группы АФК "Система" активно участвуют в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и лечении зараженных. Суммарный вклад Корпорации в борьбу с коронавирусом в денежном выражении превысил 1 млрд рублей, включая инвестиции в разработку тестов для диагностики COVID-19, оснащение инфекционного стационара, бесплатные телемедицинские и психологические консультации тех, кто находится в самоизоляции; обеспечение медиков и персонала непрерывно работающих предприятий средствам индивидуальной защиты.